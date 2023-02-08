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愛河酒駕釀1死3傷二審加重判9年10月 死者夫吶喊判太輕

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

高雄38歲男子黃子洋酒駕撞死范姓女子，范女林姓丈夫、兩名女兒也受重傷，黃子洋一審被依酒駕致死判刑7年10月，高雄高分院審理後，認一審量刑過輕，改重判9年10月，痛失愛妻的林男，今出庭聆聽宣判，對於判決結果仍不服，質疑判太輕，「不依殺人罪判刑，根本讓酒駕犯有恃無恐」。

檢方當時偵辦時，認為黃子洋無照高速行駛、闖紅燈、任意變換車道、猛採油門又緊急煞車，有不確定殺人故意，依殺人罪起訴，可處10年以上、死刑或無期徒刑。

高雄地院審理時，法官認為現場有29.1公尺煞車痕，黃子洋發現行人後，有緊急採取防止結果發生的舉止，若他有不確定殺人之意，起駛後不久就會造成悲劇，不會行經多路口才發生車禍，僅依酒駕致死罪，判刑7年10月。

林男、檢方都不服判決上訴，高雄高分院審理時，合議庭仍視煞車痕為關鍵，綜合相關事證，認黃子洋行為仍不構成不確定故意殺人罪，依酒駕致死論罪，判刑9年10月。酒駕致死最重可處10年，今判刑結果已接近可處的最高刑度。

合議庭認為，依林男、女兒受傷情況，參考醫師專業意見，已達重大不治或難治的重傷程度，且參酌案發前現場及黃子洋行駛時間、煞車痕跡計算，案發前時速應高達93公里。

合議庭考量近年酒駕行為已被全體國民所深惡痛絕，黃子洋曾有兩度酒駕紀錄，卻仍執意酒後上路，又無照駕駛、闖紅燈、超速、未禮讓行人等，造成林男1家天倫夢碎，且迄今仍未賠償林男1家分文，依法從重量刑。

今二審採視訊宣判，林男聽宣後不發一語，陪同出庭的林母，回憶1年來官司的經過，不忍兒子受司法煎熬，聽判後當場痛哭。

林男直言，檢方蒞庭時具體向法官依殺人罪求刑15年，法官仍僅依酒駕致死論處，即便改判9年10月，刑度仍然太輕，雖然民事賠償已經宣判，黃子洋仍未賠償一分一毫，黃母甚至還找律師跟他打官司，這讓家屬怎麼服氣？收到判決書後會跟律師研議是否上訴。

林男說，數十年來刑法都沒辦法讓酒駕累犯心生警惕，酒駕致死以殺人罪論處的修法，至今仍遙遙無期，他向交通委員會每名立委陳情，6日北上立院和反酒駕聯盟召開記者會，卻僅有1名立委助理到場，連鳳山選區的立委都沒到場，酒駕犯可以肆無忌憚，政府跟民意代表都是「幫凶」。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

林男今出庭時帶著寫給立委的陳情書，直言酒駕案件層出不窮，政府、民意代表都是「幫凶」。記者張議晨/攝影
林男今出庭時帶著寫給立委的陳情書，直言酒駕案件層出不窮，政府、民意代表都是「幫凶」。記者張議晨/攝影
林男今天出庭聽判，雖然黃子洋加重改判，他認為仍不符檢方求刑刑度「判太輕」。記者張議晨/攝影
林男今天出庭聽判，雖然黃子洋加重改判，他認為仍不符檢方求刑刑度「判太輕」。記者張議晨/攝影

酒駕 殺人 律師

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