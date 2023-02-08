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前北市議員潘懷宗判緩刑確定 獲發還200萬交保金

中央社／ 台北8日電

北市議員潘懷宗詐領助理費333萬元，因本案遭士院裁定200萬元交保，一審因認罪且繳回犯罪所得，獲判刑2年，褫奪公權5年，緩刑5年確定。日前士院裁准發還潘200萬元交保金。

全案緣於，潘懷宗及辦公室主任陳玉臺被控於民國97年至109年間，以人頭詐領公費助理薪資後挪做私用，詐領金額新台幣333萬餘元。士林地檢署110年1月間指揮調查局搜索、約談，並向法院聲請羈押禁見潘懷宗及陳玉臺。

士林地院裁定潘懷宗200萬元交保，陳玉臺150萬元交保。士檢不服，提起抗告。案經台灣高等法院撤銷原裁定，發回士院更裁，士院訊後仍裁定200萬元交保。

士林地院111年1月15日宣判，認為潘懷宗等人於偵審中自白犯罪，並繳交犯罪所得，依貪污治罪條例規定減輕其刑；另考量潘挪用補助費多用於選民服務，極少數用於個人公關，有別於單純飽足私囊情形；且參酌潘懷宗的年齡與罹患惡性腫瘤等身體狀況，再依刑法第59條情堪憫恕規定減輕其刑。

士院審酌，潘懷宗自91年起任市議員，卻詐領公費助理補助費，傷害人民對於民代的信賴，就4次貪污治罪條例的利用職務機會詐取財物罪犯行，各判刑1年11月，合併應執行2年，緩刑5年，褫奪公權5年，另須向公庫支付50萬元。

士檢考量潘懷宗認罪，其次潘犯罪情狀與類似貪污案相比，詐領金額無較嚴重，且法院量刑、宣告褫奪公權與緩刑的附帶條件均妥適，因此決定不上訴，全案確定，並在日前向士院聲請發還潘懷宗200萬元保證金。士院認為，潘懷宗經判決緩刑確定，已免除其具保責任，因此裁准發還其繳納之保證金。

潘懷宗 貪污 北市

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