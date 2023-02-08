八仙塵爆呂忠吉入獄4年想假釋遭駁回 他打官司嘆「看不見我的努力」

八仙樂園塵爆至今8年，玩色創意負責人呂忠吉被依業務過失致死罪判刑5年定讞，他入獄服刑過半申請假釋，被法務部矯正署駁回，他不服打行政訴訟，一審判呂敗訴，案件上訴，台北高等行政法院認為仍有需調查之處，廢棄原判決發回更審。

呂忠吉2015年6月27日租用八仙樂園當場地，售票舉辦彩色派對，活動尾聲發生粉塵燃燒意外，參與者身陷火海，體無完膚，共造成15人死亡、471人輕重傷。

檢方依業務過失致死罪嫌起訴呂忠吉；一審判呂4年10月徒刑，二審改判刑5年，最高法院駁回上訴定讞。呂忠吉2019年1月2日入獄，目前在宜蘭監獄執行中，他2021年10月提報假釋，但矯正署以他造成多人死傷，且沒有完全彌補損害，有繼續教化必要為由不准假釋。

呂忠吉提行政訴訟主張，他刑罰執行率已超過六成，且是初犯、過失犯，他平常樂於助人，將部分時間貢獻動物、原住民和同志權益，犯後也協助被害家屬開記者會，入監後協助被害人提民事訴訟、提供形式再議證據，來彌補、幫助被害人。

他指出，他的所有資產均被扣押，也交出3300萬元保險金，但被害人數眾多，求償金額高達110億元，已非他能力所及，他已竭盡所能，沒有逃避案件和家屬，但矯正署均未審酌，認為處分有違誤。

矯正署反駁，塵爆意外造成486人傷亡，呂忠吉身為派對經營者、主辦人，犯罪情節不輕，犯後也沒有和解或賠償紀錄，犯後態度不佳，不准呂假釋的處分於法有據。

宜蘭地方法院一審認為矯正署以呂忠吉犯罪情節、類型、賠償情形等作為假釋與否的依據，沒有濫權的情形，判呂敗訴。

呂忠吉上訴主張，司法院釋字第796號解釋意旨，假釋與否首重受刑人是否適合回歸社會，而非一再問責，他刑事已被加重刑度，為何服刑多年後，矯正署還不斷追究他的罪行，卻不見他的努力？

呂忠吉指出，矯正署用同一理由駁回他一至四次的假釋申請，至今民事訴訟仍在至今民事訴訟仍在審理中，他不是唯一被告，卻是唯一持續協助被害人的，更獲被害人律師三度會客關心，認為一審判決不當。

北高行認為，一審沒有完整調閱復審的卷宗，導致無從判決審議小組組成、決議是否合乎規定；另呂忠吉報請假釋報告表中，關於接見通信對象及頻率、賠償或修復情形欄位的記載，與呂忠吉所述有所出入，一審沒有依職權調查，有違背法令之處。