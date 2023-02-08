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高雄BMW男酒駕撞4口之家釀1死3傷 二審改重判9年10月

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

高雄38歲男子黃子洋前年12月26日傍晚駕駛BMW轎車，撞上林姓男子1家4口，造成1死3傷慘劇，黃子洋被檢方依不確定故依殺人罪起訴，但高雄地院僅依酒駕致死判7年10月，今高雄高分院宣判，黃子洋仍在押，採視訊宣判，合議庭綜合相關事證，撤銷原判決，依酒駕致死等罪該重判9年10月。

黃子洋有2次酒駕紀錄，前年12月26日傍晚7時許從五福路出發，駕車行駛約650公尺左右，撞上林男1家4口，林妻傷重不治，兩名幼女也受重傷，林男目前行動不便，仍要倚靠輪椅輔助。

檢方認為黃子洋無照高速行駛、闖紅燈、任意變換車道、猛採油門又緊急煞車，有不確定殺人故意，依殺人罪起訴，高雄地院審理時，法官認為他案發前有踩剎車，有緊急採取防止結果發生的舉止，認為他不具殺人犯意，僅以酒駕致死判7年10月。

黃子洋雖拿出名下「僅有」的財產，小港區價值1800萬元的透天厝當和解條件，但不僅母親、胞姊不接受，黃母提第三人異議之訴，主張房產是她「借名登記」，並不是黃子洋所有，目前仍在訴訟，林男也不服，雙方至今仍未達成和解，

林男及岳父、母另提刑事附帶民事訴訟，合計向黃子洋求償3549萬餘元，雄院審理時，黃子洋未作抗辯，同意林男及岳父、岳母等5人請求，簡易庭法官去年底依法判黃共要賠償3549萬餘元。

今年初高雄高分院召開最後一次辯論庭，全案爭點仍在29.1公分的剎車痕，是否案發前一刻曾踩剎車，避免造成撞上行人造成死傷。

最後科刑辯論時，檢方認為黃子洋具不確定殺人故意，過去也有酒駕致死，依不確定故意殺人罪重判12年半的判例，依殺人罪求刑15年，林男也說，若不以殺人罪重判，等於告知其他酒駕累犯「酒駕沒什麼，不過就判幾年而已」，司法不應該重重舉起，輕輕放下。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

黃子洋前年底將林姓男子1家撞成1死3傷。翻攝自黃子洋臉書
黃子洋前年底將林姓男子1家撞成1死3傷。翻攝自黃子洋臉書
高雄林男一家四口走在愛河旁的斑馬線上，因過往來車未禮讓行人，一家人隨後遭無照又酒駕的黃子洋衝撞釀妻死3傷慘劇。本報資料照片
高雄林男一家四口走在愛河旁的斑馬線上，因過往來車未禮讓行人，一家人隨後遭無照又酒駕的黃子洋衝撞釀妻死3傷慘劇。本報資料照片

殺人 酒駕 透天厝

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