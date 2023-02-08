找警察論法、領愛心便當法官請辭 司法院核3月1日生效

台南地方法院施姓法官的妻子去年騎乘改裝定位燈重機車，遭台南市警第四分局取締，在警察開單告發後，法官到場詢問「你們今天領頭的是誰啊？」與警察論法，引發爭議；南院去年11月10日召開法官自律會審議，建議院長以南院名義，請求法官評鑑委員會評鑑，並將會議紀錄，報請司法院核備。施去年底請辭，司法院核定3月1日生效。

施姓法官前年9月1日為試署法官，試署已滿1年，原本今年有機會轉為實任法官，不過他的爭議不只替妻子「論法」一樁，2018年時施因多次排隊領愛心便當，被承辦案件當事人發現，兩人起爭執，之後他仍多次排隊領取便當，後來遭檢舉。

愛心便當並未限定領取資格，但施姓法官因與民眾口角，「行為不檢」，2019年被台南地院院長口頭命令「促其注意」，他向考試院保訓會提起再申訴仍遭駁回。

法官倫理規範第5條寫道「法官應保有高尚品格，謹言慎行，廉潔自持，避免有不當或易被認為損及司法形象之行為。」第6條規定「法官不得利用其職務或名銜，為自己或他人謀取不當財物、利益或要求特殊待遇。」在警察稽查事件發生後，就有同事質疑這名法官大剌剌地現身、說「你們今天帶隊誰、誰最大，你們今天誰最大？」目的真的是要「討論法律」，還是為了那張900元的罰單？

「論法」事件發生後，有法官認為在候補、試署法官階段就爭議不斷，能否通過司法院人事審議委員會這關成為實任法官，恐有挑戰。