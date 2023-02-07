涉賄落選 桃園市前議員吳宗憲收押禁見

民進黨前桃園市議員吳宗憲去年競選連任失利，又傳出競選期間透過樁腳買票。桃園地檢署多次傳喚吳未到案，開出拘票逮人，今以串證、逃亡等理由向法院聲請羈押禁見獲准。

據悉，吳宗憲去年地方選舉期間，涉嫌透過許姓、吳姓2名樁腳買票，每票代價從1千元到2千元不等；檢調1月兵分多路搜索，帶回許、吳等10人訊問，吳宗憲經通知未到案，因此開出拘票逮人，吳昨天現身，檢方同時也帶回洪姓助理等人，訊後聲押吳、洪2人。

吳宗憲涉嫌透過洪姓助理交付3萬到10萬元不等金額給樁腳買票，但他到案後否認犯行，變成買票是助理、樁腳個人行為，與其無關。

法院調查，洪姓助理平時領取固定薪資，本身非候選人，雖與吳宗憲關係緊密，但按常理不可能在未告知吳宗憲的情況下，用自己的錢替吳宗憲買票助選。此外，全案另有證人證稱去年11月參加掃街活動後領了2100元，金額也超過一般走路工的費用，吳宗憲身為候選人，不可能不知道。

法院認為，吳宗憲涉嫌違反選罷法投票行賄罪，其明知檢方1月12日已通知到案，卻遲至2月6日才到案，顯見有規避司法程序情形，因此裁定羈押禁見。