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保母離開丟尿布害嬰兒臉遭抓傷 父母心疼求償200萬結果出爐

聯合報／ 記者林孟潔／台北即時報導

劉姓保母3年前為了丟棄尿布、整理垃圾，讓11個月大陳姓嬰兒和其他托育幼兒獨處，導致陳的臉部被其他幼兒抓傷，父母氣得提告，劉女被依過失傷害罪判拘役30日，得易科罰金確定；民事部分，父母提告求償200萬餘元，台北地方法院判劉女嬰賠償10萬400元，可上訴。

劉女擔任保母，受雇在自家住處照顧11個月大的陳姓嬰兒，她2021年10月18日上午11時許，將陳和另名1歲大的幼兒留在玩具室，導致陳被另名幼兒用手撓臉部卻無人制止，臉部多處擦挫傷；檢方依過失傷害罪嫌起訴劉女。

劉女坦承犯行，法院依過失傷害罪嫌判拘役30日定讞；民事部分，父母提告要求劉女給付400元醫療費、200萬元精神慰撫金。

劉女認為父母請求金額過高，且她是為了維護遊戲室環境，急忙想前往陽台，才暫時離開房間丟棄尿布、整理垃圾，案發後她已知錯誤、深切反省。

她指出，陳姓嬰兒當時11個月大，傷勢表淺，治療期間不長，約3天痊癒也沒有留下疤痕，她願意賠償400元醫療費，但慰撫金應以5000元為適當。

台北地院認為，劉女為了丟垃圾而放任陳姓嬰兒與另名幼兒獨處，確實有過失，審酌父母稱小孩事發後睡覺會做夢、大哭，睡不安穩一直需要人家抱，且案發後都是自己照顧小孩，認為慰撫金應為10萬元，判劉女應賠償10萬400元。

劉姓保母3年前為了丟棄尿布、整理垃圾，讓11個月大陳姓嬰兒和其他托育幼兒獨處，導致陳的臉部被其他幼兒抓傷。示意圖／ingimage
劉姓保母3年前為了丟棄尿布、整理垃圾，讓11個月大陳姓嬰兒和其他托育幼兒獨處，導致陳的臉部被其他幼兒抓傷。示意圖／ingimage

父母 嬰兒 傷害罪

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