競選連任失利又涉賄 桃檢聲押前市議員吳宗憲

民進黨前桃園市議員吳宗憲去年競選連任失利，又傳競選期間透過樁腳買票。桃園地檢署多次傳喚吳未到案，開出拘票逮人，經漏夜偵訊，今以串證、逃亡等理由向法院聲請羈押禁見，羈押庭尚在審理中。

吳宗憲過去國民黨籍，在桃園觀音地區經營已久，曾任地方鄉民代表和鄉代會副主席，升格前也曾三連霸縣議員，2014年競選市議員失利，但隔年靠補選勝出。後來，他因為公開力挺總統蔡英文，被國民黨開除黨籍，2018年以民進黨籍競選連任成功，但去年挑戰再次三連霸失利，也被人檢舉賄選。

據悉，吳宗憲涉嫌透過許姓、吳姓2名樁腳買票，每票代價從1千元到2千元不等。其中，許姓樁腳也是去年九合一大選的里長參選人，但同樣競選失利。

檢調1月兵分多路搜索，帶回許、吳等10人訊問，訊後向法院聲押許、吳2人，其餘人等分別以1萬元到2萬元不等金額交保；吳則是昨天被檢調持拘票帶回，羈押庭尚在進行中。