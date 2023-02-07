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拒付千萬美元報酬一審敗訴 全球人壽董座律師5點聲明澄清

聯合報／ 記者巫其倫／台北即時報導

針對全球人壽前董事徐乃成與董事長彭騰德雙方的民事官司，一審判決彭騰德敗訴，徐乃成委任律師王俊翔今（7）日表示，2月底將聲請假執行。對此訊息彭騰德委任律師羅名威今也發出5點聲明澄清，強調與事實不符，且已向台灣高等法院提起上訴。

羅名威5點聲明指出：

第一，有關全球人壽股權收購案，買賣雙方均有委任財務顧問、會計師與律師等專業人士協助，徐乃成並非上開專業人士，亦未出資，竟自稱主導全球人壽股權收購案，與事實不符。

第二，彭騰德與徐乃成間從未成立任何委任契約，彭騰德先生亦未同意支付徐乃成先生美金1000萬元之報酬。

第三，彭騰德對一審判決未查明事實深感遺憾，並已向台灣高等法院提起上訴。針對未來可能的假執行行動，彭騰德將依法提出足額反擔保，以維正當權益。

第四，本案為尚未確定之民事一審案件，雙方應循法定程序爭取權益，徐乃成如有堅實法理依據，理應向高等法院主張，又何須以召開記者會之方式透過媒體訴求，實令人不解。

第五，謹代彭騰德先生澄清聲明如上，敬請媒體朋友與社會大眾明鑒。

全球人壽。本報系資料照
全球人壽。本報系資料照

律師 台灣高等法院 美金

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