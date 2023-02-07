國防部女憲兵點名「靠北」女班長薪水小偷 賠15萬求輕判

國防部憲兵營何姓、黃姓女兵與吳姓女上士班長齟齬，黃女寫下「三不五時說要回家增產報國都沒看到您的資產，爽領國家薪水，請問您是薪水小偷嗎？」等文字，再唆使何女投稿臉書「靠北長官2020」專頁。陳姓營長發現後告知吳女，她報警。何女、黃女一審分別遭判3、4月徒刑，皆緩刑；黃女上訴，台灣高等法院依教唆犯加重誹謗罪改判刑3月，緩刑2年。

何女、黃女2021年7月間都在國防部憲兵營服役，因吳姓女上士擔任班長期間和黃女有糾紛，黃女在國防部大廳教唆何女幫她「投稿」。黃寫下「跟值星報身體不適卻在房間滑手機？一整天都沒出現。報痼疾都不用上哨嗎？連最簡單最輕鬆的坐哨都不想卡，沒招募行程就報身體不適，有招募行程就出去爽一整天。」「聽說無線電還不會用呢，行車安全教育也不會呢，請問您是3C小偷嗎？」等文字，由何女上傳到「靠北長官2020」專頁。

同年7月20日晚上7點多，陳姓營長發現貼文，隨即擷圖並轉傳給吳女，吳女向桃園市警桃園分局報案，桃園地檢署偵結後依陸海空軍刑法「以文字公然侮辱上官」罪起訴兩女兵。

桃園地院審理後依加重誹謗罪判何女3月徒刑，緩刑2年，緩刑期間付保護管束，義務勞務100小時，參加4場法治教育；依加重誹謗罪判黃女4月徒刑，緩刑2年，緩刑期間付保護管束，義務勞務120小時，並參加6場法治教育。

黃女不服，提上訴。高院認為黃女認罪，並有證人證言和網站擷圖可佐，而她在二審審理時和被害人調解成立，並賠償15萬元，量刑因子已有變動，應撤銷改判。