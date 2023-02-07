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法警遭爆缺額率高、勤休不完善 台高檢：積極補人
民眾在網路媒體投書，指稱法務部下轄各地檢署法警缺額率高達72%，勤休規範也不完善，迫使基層法警提起行政訴訟並向立委陳情。台高檢對此提出說明，指出目前法警缺額率僅1.57%，且已積極並及時補足人力。
台高檢澄清，上述72%是以政府機關的最大員額數的「法定員額」計算得出，事實上政府機關實際可用員額係「預算員額」。就檢察機關而言，以今年度預算員額來說，法警預算員額699人，缺額11人，目前缺額率僅1.57%。
台高檢表示，法警職司人犯解送、戒護、值庭等涉及公權力行使業務，台高檢近年已向行政院爭取核增法警預算員額120人，並將非核心勤務，例如門禁、巡邏、車輛管制及引導等工作，委外由保全或以科技設備輔助辦理，自今年起共有128位保全人力協助法警執勤。
台高檢強調，該署非常重視法警同仁權益，自今年元旦實施法警勤務新制以來，已至台北、士林、新竹、彰化、台南地檢署舉辦5場座談會，聽取法警對勤務現況意見，持續溝通並了解實際情形，未來也將持續蒐集、研議座談會中各項問題和建議，在兼顧大法官解釋的法警健康權下，保障法警執勤權益。
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