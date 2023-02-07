中橫桶屍案主嫌楊鴻儒更一審判2死刑 判決理由曝光

台中市男子楊鴻儒經營賭場，欲與楊姓女富商交往，認為楊女的陳姓同居男友是絆腳石，另外也不滿賴姓賭客懷疑詐賭、揚言檢舉，8年前下藥迷昏2人後，強塞鐵桶棄屍中橫，二審維持2個死刑，但最高法院認未認定遺棄屍體罪，發回更一審，台中高分院今宣判，仍判2個死刑。

中橫桶屍案，台中高分院今早由審判長張意聰、法官陳慧珊、周瑞芬組成的合議庭宣判，原判決撤銷，但經審理後，仍認定楊犯下2個殺人罪，且根據相關卷證資料，足以認定犯行，仍依殺人罪，判處2個死刑，褫奪公權終身。

更一審認定，此案的陳姓、賴姓被害人，在楊鴻儒下藥迷昏後，以頭下腳上，塞入鐵桶內，再載往中橫公路棄置，而根據法醫研究所的意見，當時二人已經窒息死亡，所以楊有遺棄屍體的犯行，但原審卻未審酌於此，因此撤銷改判。

更一審指出，楊鴻儒涉嫌殺人、遺棄屍體罪，從重以殺人罪論處，因犯意個別、行為互殊，應予分論併罰。

更一審表示，全案囑託5名跨領域的專家學者，進行量刑前調查鑑定後，認為楊鴻儒犯案時年近70，與兩名死者沒有深仇大恨，卻以縝密計畫、駭人手段，殺人棄屍，而且犯後推託狡辯。

另外，楊前科累累，前案也有將人迷昏，伺機竊取車輛、使用金錢的犯行，經多年監所教化、假釋保護管束，仍未悔悟，據法法不可容，論情情實難恕，因此判處2個死刑、褫奪公權終身，仍可上訴。

全案歷經台中地院、台中高分院審理後，都判處2個死刑、褫奪公權終身，不過楊上訴最高法院後。