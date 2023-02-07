執行分署兔年拍賣 台北市中山區土地917萬拍定
法務部行政執行署台北分署今天舉行兔年首場「123聯合拍賣會」，台北市中山區中山段的持分土地，罕見在「一拍」程序時即以917萬5200元拍定，整場拍賣會合計賣得價金919萬2400元。
台北分署說，拍定的台北市中山區中山段二小段土地，面積79平方公尺，屬第四種住宅區，土地上有未辦保存登記建物，拍賣底價917萬5100元，最終土地即以高於底價100元的917萬5200元拍定。
台北分署還說，受惠下周寒流可能來襲，禦寒用品的手套口罩組今天賣出22組，實用的雨傘50支也售罄，原定於今天拍賣的珊瑚樹因故停止拍賣，將另定期日拍賣，總計聯合拍賣動產及不動產拍定及變賣金額是919萬2400元。
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