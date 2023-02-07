執行分署兔年拍賣 台北市中山區土地917萬拍定

法務部行政執行署台北分署今天舉行兔年首場「123聯合拍賣會」，台北市中山區中山段的持分土地，罕見在「一拍」程序時即以917萬5200元拍定，整場拍賣會合計賣得價金919萬2400元。

台北分署說，拍定的台北市中山區中山段二小段土地，面積79平方公尺，屬第四種住宅區，土地上有未辦保存登記建物，拍賣底價917萬5100元，最終土地即以高於底價100元的917萬5200元拍定。