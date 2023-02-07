快訊

影片曝光！隋棠放任孩子嬉鬧遭控惡鄰居 警聽聞聲響按鈴卻無人應門

執行分署兔年拍賣 台北市中山區土地917萬拍定

聯合報／ 記者王聖藜／台北即時報導

法務部行政執行署台北分署今天舉行兔年首場「123聯合拍賣會」，台北市中山區中山段的持分土地，罕見在「一拍」程序時即以917萬5200元拍定，整場拍賣會合計賣得價金919萬2400元。

台北分署說，拍定的台北市中山區中山段二小段土地，面積79平方公尺，屬第四種住宅區，土地上有未辦保存登記建物，拍賣底價917萬5100元，最終土地即以高於底價100元的917萬5200元拍定。

台北分署還說，受惠下周寒流可能來襲，禦寒用品的手套口罩組今天賣出22組，實用的雨傘50支也售罄，原定於今天拍賣的珊瑚樹因故停止拍賣，將另定期日拍賣，總計聯合拍賣動產及不動產拍定及變賣金額是919萬2400元。

法務部行政執行署台北分署今天舉行兔年首場「123聯合拍賣會」，台北市中山區中山段的持分土地，罕見在「一拍」程序時即以917萬5200元拍定，整場拍賣會合計賣得價金919萬2400元。圖／台北分署提供
法務部行政執行署台北分署今天舉行兔年首場「123聯合拍賣會」，台北市中山區中山段的持分土地，罕見在「一拍」程序時即以917萬5200元拍定，整場拍賣會合計賣得價金919萬2400元。圖／台北分署提供

拍賣會 北市 520

延伸閱讀

台南分署聯合拍賣會 仁德區11坪土地476萬元拍定

外國人買房六年增2成 這都「價低、有潛力」成心頭好

「使用權住宅」助炒房？ 財部釋疑

土地被拍賣 注意減免期限

相關新聞

法警遭爆缺額率高、勤休不完善 台高檢：積極補人

民眾在網路媒體投書，指稱法務部下轄各地檢署法警缺額率高達72%，勤休規範也不完善，迫使基層法警提起行政訴訟並向立委陳情。...

中橫桶屍案主嫌楊鴻儒更一審判2死刑 判決理由曝光

台中市男子楊鴻儒經營賭場，欲與楊姓女富商交往，認為楊女的陳姓同居男友是絆腳石，另外也不滿賴姓賭客懷疑詐賭、揚言檢舉，8年...

台南分署聯合拍賣會 仁德區11坪土地476萬元拍定

行政執行署台南分署今天同步舉行聯合拍賣日，不動產及動產總計拍出土地2筆及轎機車等，總計拍賣價金為631萬多元，其中，拍賣...

義國富商跨國爭女 北檢3度不起訴台灣空姐

一名台灣詹姓前空姐與義大利藍姓富商偉未婚生女，卻因兩人感情生變，衍生出跨國爭女情節。富商以過節為由將女兒帶往義大利後，詹...

高鐵左營站900萬虛擬貨幣遭劫 2嫌裁定羈押禁見

高鐵左營站日前發生900萬虛擬貨幣遭劫案，涉案的羅姓男子及同夥許姓男子逃逸多天，昨在新北市中和區落網，被依詐欺罪及洗錢防...

拒付千萬美元報酬…全球人壽董座一審敗訴 原告將提假執行

全球人壽2009年出售給美孚建設，後續全球人壽董事長彭騰德允諾，支付前董事、網豐物流董事長徐乃成1000萬美元報酬，但後...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦