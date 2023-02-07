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義國富商跨國爭女 北檢3度不起訴台灣空姐
一名台灣詹姓前空姐與義大利藍姓富商偉未婚生女，卻因兩人感情生變，衍生出跨國爭女情節。富商以過節為由將女兒帶往義大利後，詹女又飛往義國逕自將女兒帶回，雙方爭女一度鬧上憲法法庭。由於富商委由律師，控告詹女過程中謊報女兒護照遺失再補發，才得以將女兒帶回台灣，涉嫌偽造文書及準略誘罪，台北地檢署先前兩度不起訴，富商仍不放棄再議，北檢今3度處分不起訴。
2007年藍姓富商來台洽公時認識詹女，兩人交往後未正式結婚並於2014年產下1女，原本一家三口已在台生活，但後來兩人感情生變，富商於是在2017年底，以祖母病重為由，欲帶女兒回義大利與家人團聚，並度過聖誕及新年假期，卻一去不回，詹女於是在2019年初親自飛往義大利找女兒。
後來詹女有意將女帶回，富商卻不願配合，拒絕提供女兒護照，詹女於是向義國台灣外館謊稱女兒護照遺失申請補發，將人帶回。富商為此跨海興訟，去年一度獲法院裁定單獨行使親權，欲將女兒帶走，憲法法庭竟罕見出手裁定暫緩執行。
台北地檢署調查後，認定在親權訴訟確定前，詹女和富商都保有對孩子的親權，即便女方將女兒帶回台灣，男方仍有管道可與女兒保持聯繫，詹女並未剝奪富商行使親權，因此以詹女主觀上無犯意為由，3度將她不起訴。
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