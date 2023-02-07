高鐵左營站900萬虛擬貨幣遭劫 2嫌裁定羈押禁見

高鐵左營站日前發生900萬虛擬貨幣遭劫案，涉案的羅姓男子及同夥許姓男子逃逸多天，昨在新北市中和區落網，被依詐欺罪及洗錢防制法移送；檢方複訊後，認兩人涉嫌重大，聲請羈押，地院於今天裁准。

受害的31歲馮姓女子日前與羅男交易泰達幣虛擬貨幣，羅允諾以1比32比例收受馮女所有的28萬餘枚的泰達幣，換算台幣市值達900萬，她聽聞心動，並允諾1月30日深夜在高鐵站交易。

未料，兩人面交時，由共犯許男出面交易，待馮女以手機虛擬錢包轉給對方後，卻藉故「尿遁」，隨後由搭上羅男接應的計程車，火速逃離。經檢調追查，在昨天將兩人拘提到案；警詢後，依詐欺罪及洗錢防制法移送橋頭地檢署偵辦。

檢方複訊時，因羅男、許男並未吐實，認逃亡、串證之虞將人聲押；今天中午，法院開羈押庭，裁定兩人羈押禁見。