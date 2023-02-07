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淘寶賣家搞烏龍珍珠霜寄成麻醉藥 台女險吞10年重罪

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

高雄經營刺青材料行的柯姓女子，從大陸淘寶網站購買珍珠霜，結果貨品寄件台灣時，卻被海關查到629條麻醉軟霜，檢方認為柯女擅自輸入禁藥，依違反藥事法將她起訴，高雄地院審理時，柯女提出賣家寄錯貨品證明書，法官認定是大陸賣家寄錯商品，判柯女無罪。

判決指出，柯女前年4月6日上淘寶網站，以4800元人民幣（約合新台幣2萬元）價格，向大陸賣家購買珍珠霜，刷卡付款後，從大陸經物流寄件來台。

物流向海關以「五金配件」報運進口，同年4月12日，柯女訂購的貨品運抵台灣，但海關開箱查驗，卻發現包裹是629條違法輸入的「麻醉軟膏」，全案移送地檢署時，柯女雖稱是大陸賣家寄錯，但不被檢方採信，全案偵結後，依違反藥事法將柯女起訴，最重可處10年以下有期徒刑，得併科1億元以下罰金。

高雄地院審理時，柯女喊冤，堅稱是大陸賣家寄錯，她經營的是刺青工具買賣，根本用不到麻醉藥霜，何況她訂購的珍珠霜價值僅4800元人民幣，但海關扣到的麻醉軟膏，市值就合台幣7萬多元，價格相差很大，她不會笨到明知進口麻醉藥劑是違法，還向大陸賣家訂購。

法院審理時，大陸賣家也出具書狀說明，指柯女下單珍珠霜，「由於本公司出貨人員疏忽，把柯女訂購的珍珠霜寄去麻醉藥膏，寄錯物流單號為韵迖快遞0000000000000號」，協助柯女證明清白。

法官認為，柯女經營刺青工具買賣，並沒有從事刺青工作，毫無動機上網訂購刺青用的麻醉軟膏，另依據麻醉軟膏、珍珠霜的價值，兩者價格差異甚大，對大陸賣家而言根本是「虧本」，不可能完成該筆交易，綜合相關事證，認定是大陸賣家「寄錯」物品，判柯女無罪

柯女上淘寶網站買珍珠霜，結果賣家寄來629條麻醉軟膏，害她險被判重刑。圖／翻攝自淘寶網站
柯女上淘寶網站買珍珠霜，結果賣家寄來629條麻醉軟膏，害她險被判重刑。圖／翻攝自淘寶網站

刺青 海關

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