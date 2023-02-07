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永和老翁狠心殺弟分屍丟棄 法官認無悔悟處無期徒刑

聯合報／ 記者柯毓庭／新北即時報導

73歲梁姓老翁因金錢問題、生活摩擦，與54歲弟弟相處不睦，竟在去年8月30日晚間趁胞弟睡著時刺死他，並為了湮滅證據將他分屍丟到垃圾車。新北地方法院認為梁翁並無真誠悔悟實意，依殺人罪判處無期徒刑。

檢警調查，梁翁與弟弟、母親同住，去年母親逝世後剩兩兄弟同住，但他們還有七個手足，兩兄弟排行老大與老么。判決指出，2011年時梁翁曾在家持菜刀恐嚇胞弟，辯稱是因弟弟長年欺負他又罵他，還欠他5萬，被依恐嚇罪處拘役50天；其他手足則證稱，因為弟弟辭職照顧母親，他們會給生活費，但梁翁卻未曾給過一毛錢，弟弟因此向梁翁提告要求扶養費，法院裁定梁翁須給付25萬元。

去年8月30日，兩人又因金錢問題發生口角，引發梁翁殺機，他趁當天深夜弟弟在家熟睡時，持家中水果刀刺入其胸部，弟弟反抗片刻後因大量出血失去力氣，梁翁再以刀又刺入他的腹部3刀致死。

犯案後，梁翁為湮滅證據，持菜刀、鐵鎚砍斷弟弟頭部，並以家中衣物包裹後裝入垃圾袋，9月2日趁垃圾車清運垃圾時丟棄，接著又返家繼續毀屍，三天後再丟棄雙手與右腳，但因弟弟就讀的社區大學同學見他失聯在同天報警，梁翁見警方巡邏車在家附近徘徊，當天就丟下分屍到一半的弟弟屍體逃亡，直到隔天下午在台北市被警方逮捕。

檢方指出，梁翁身為死者兄長，卻僅因金錢問題、生活摩擦產生的嫌隙，就趁他熟睡時持刀刺殺，還將他支解丟棄，犯罪手段甚為殘忍，對其他親友亦造成難以抹滅的傷害，依殺人、損害毀棄屍體罪起訴，建請法院從重量刑。

庭審時，梁翁坦承犯行，但供稱是因弟弟欠錢不還又對他拳腳相向才會下手，但因梁翁曾持菜刀恐嚇弟弟，加上其他手足證稱弟弟不可能欺負、向梁翁借錢，說法不被採信。

合議庭考量梁翁並無真誠悔悟實意，加上梁翁犯案時是趁著弟弟睡著、無抵抗力時，又其他手足均不願原諒他，並希望他被判無期，依殺人罪處無期徒刑，另依損壞遺棄屍體罪處2年徒刑，應執行無期徒刑、褫奪公權終身。

梁翁為錢多次與弟弟起口角，竟趁他熟睡時殺了他還分屍欲毀跡，並在落網後供稱是因弟弟欠他錢才會痛下殺手，被合議庭認為並無悔悟實意，依殺人罪處無期徒刑、褫奪公權終身。記者翁至成／攝影
梁翁為錢多次與弟弟起口角，竟趁他熟睡時殺了他還分屍欲毀跡，並在落網後供稱是因弟弟欠他錢才會痛下殺手，被合議庭認為並無悔悟實意，依殺人罪處無期徒刑、褫奪公權終身。記者翁至成／攝影

恐嚇 殺人

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