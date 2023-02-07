夫妻誣陷北巿仁愛院區醫師偷切子宮還陳情議員 判賠75萬

台北市立聯合醫院仁愛院區婦產科醫師梁惟信替吳姓婦人切除子宮肌腺瘤，告知切除範圍恐會符合勞保失能給付標準，亦即喪失懷孕能力，吳婦卻稱再三強調「要透過手術讓子宮保有正常受孕及月經等功能」，指梁害她無法生殖、傷口感染遭施打大量抗生素。梁認名譽、人格受損而提告求償，更一審判吳婦和其丈夫賠償75萬元。

梁惟信是資深婦產科專科醫師，他主張吳婦從2006年起就因子宮肌瘤而持續至他的門診追蹤9年，2015年4月7日經超音波檢查，發現肌瘤已達約11公分，他向吳婦說明如以手術切除肌瘤，將會切除大部分子宮，恐因此喪失懷孕能力而達勞保失能給付程度。

梁說，吳婦在充分了解後，他才在同年5月動手術切除肌瘤，而吳婦因術後發生腸胃感染，他在告知對方後，施打抗生素治療。但他沒想到，吳婦竟然和丈夫虛構他在「未告知」的情況下切除子宮、害她無法生育，還說因手術造成大範圍傷口感染而施打抗生素。

梁惟信表示，吳婦2015年6月對他提業務過失傷害等刑事告訴，又在2017年3月間起訴請求他賠償損害，還由丈夫確認提出書狀內容、以證人身分在民事訴訟上為不實陳述，並向台北市議員陳情，不法侵害他的名譽、嚴重貶損醫師尊嚴和社會評價，因此向這對夫妻求償235萬元。

台北地方法院審理後，判吳婦賠償15萬元，雙方皆上訴，案經纏訟，又回到台灣高等法院更一審。

高院更一審認為吳婦聲稱回診時，醫師才向他們等解釋已將子宮切除，與事實不符，使得梁的名譽受損害，應負侵權行為損害賠償責任。

而吳婦在提起刑事、民事訴訟前，都把書狀交給丈夫確認，高院認為陳應盡善良管理人注意義務，但他卻沒查證，還向市議員陳情，也須負責。