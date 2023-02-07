邱于軒控基進女將放黑函違選罷法 檢認合理評論不起訴

台灣基進黨提名市議員參選人楊佩樺，去年九合一大選時在林園選區發放文宣，指國民黨籍對手、高雄市議員邱于軒護航丈夫張簡正偉，順利取得中小學營養午餐等標案，被邱指控是「黑函」，依違反選罷法對楊提告，高雄地檢署調查時，檢方認為張簡正偉公司確實曾因違法而被裁罰，楊評論屬可受公評之事，不起訴楊佩樺。

邱于軒指控，去年大選期間，楊佩樺在林園選區發放文宣，將印有「邱于軒自曝違法遭開罰140萬5000元訴願失敗，民代違反《公職人員利益衝突迴避法》判罰史上最高」及監察院訴願決定書截圖、邱的丈夫張簡正偉經營的「大發食材行」得標統計、得標地圖等傳單，發送給選區民眾。

不僅於此，邱還質疑楊佩樺與軍職丈夫懸掛的競選看板，楊的先生身穿軍服入鏡，還稱該看板是基層國軍集資贊助，已違反國防法、公務人員行政中立法、陸海空軍服制條例等規定，已經觸犯煽惑軍人不守紀律等罪，根據選罷法等規定，委託律師對楊提告。

高雄地檢署偵辦時，楊佩樺反駁，稱張簡正偉是邱于軒丈夫，夫妻倆算是一體，張簡正偉投標時有無利益迴避，都與邱于軒有關，且根據議會質詢影片，邱質詢教育局長時，語氣讓人有壓力，事後丈夫也順利標下營養午餐，客觀質疑邱有對教育局施壓，至於傳單標案內容，都是政府公開資訊，並非她捏造。

檢方調查，「大發食材行」確實曾因違反公職人員利益衝突迴避法被裁罰，訴願也被監察院駁回，且邱在警詢時，承認大發食材行代表人是她丈夫，若根據整體文宣內容來看，並不會使人誤認遭裁罰者為邱于軒。

另外，傳單其他標案資訊等內容，從高雄市政府員工消費合作社網站，就可下載學校午餐決標檔案，決標資料屬於公開資訊，質疑邱施壓教育局部分，當時邱質詢時反覆追問教育局公文尚未回覆等問題，楊針對質詢時的語氣、態度、內容提出質疑，是屬於合理意見評論的範圍。

至於楊違反煽惑軍人不守紀律罪部分，依國防法、公務人員行政中立法、陸海空軍服制條例，並無刑事處罰規定，楊雖與穿著軍裝的丈夫合掛看板，但看板寫的「齊心守護台灣，是我們的承諾」，細譯看板文字與照片訊息，未達煽動軍人不執行職務等狀況。