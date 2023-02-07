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女上百公斤坐斷人肋骨重壓死 求3萬交保...桃院裁定延押

聯合報／ 記者陳俊智／桃園即時報導

桃園一名體重破百公斤的黃姓女子，去年9月因債務糾紛與40多公斤游姓女子爆發肢體衝突，過程中仗著體型優勢，一屁股坐在對方背上重壓，竟釀人命，訊後被依傷害致死罪起訴；桃園地院日前開準備庭，她坦承犯行，並表示有意與死者家屬和解，希望能以3萬元交保，但合議庭審酌她涉犯重罪，有逃亡之虞，今天裁定延押。

檢警調查，黃女與游女原為朋友，雖有金錢借貸，但金額不高，去年9月2人相聚黃女住處飲酒，過程提到借貸問題，因意見不合，爆發口角肢體衝突。拉扯中，黃女見游女趴倒在地，隨即一屁股坐到對方背上，結果上百公斤體重不但壓得游女大小便失禁，肋骨也幾乎全斷，最後低血容性休克死亡。

准備庭上，黃女坦承犯行，但她強調自己是酒後一時情緒失控，失手打死朋友，有情堪憫恕之處，希望法院能從輕量刑。另外，她也有意賠償游女家屬，只是雙方就賠償金額部分還談不攏，希望法院讓她以3萬元交保，再寬限一點時間，讓她有機會跟家人籌錢，與游女家屬談和解。

法院調查，黃女雖然坦承，但她涉犯最輕本刑5年以上重罪，基於趨吉避凶、脫免刑責及不甘受罰的人性，能預期她逃匿規避審判的可能性甚高。此外，黃女2017年、2019年曾因其他案件被通緝，如果只命定期向警察機關報到，恐不足防止其逃亡，因此裁定延押。

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桃園一名體重破百公斤的黃姓女子因為壓死人面臨牢獄之災。示意圖／Ingimage
桃園一名體重破百公斤的黃姓女子因為壓死人面臨牢獄之災。示意圖／Ingimage

桃園 警察

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