時速155罰8千吊照 他辯正避讓高速後車 法官看到這「點」打臉

周姓男子開車行駛國道時速155公里，超速65公里，被罰8000元、吊扣汽車牌照6個月。他主張採證照片中車子閃方向燈，正在避讓高速逼近的後車，罰錯人了。基隆地方法院審結，認定測速儀「十字絲」落在周車，就是他違規，駁回告訴。全案可上訴。

判決指出，周男前年10月19日下午開車行經國道3號，速限90公里的北向15.9公里路段。國道公路警察以非固定式雷射測速儀器，測得時速155公里，逕行舉發超速及超過最高時速60公里以上（處車主）兩項違規。公路總局台北市區監理所裁罰8000元，記違規點數3點，應參加道路交通安全講習，吊扣牌照6 個月。

周男不服處分，提起行政訴訟，主張警方採證時，測速儀「十字絲」落在他的車輛右柱，非正中央。當時車子顯示左側方向燈，欲變換車道，約0.3秒後即遭後車高速逼近，自有誤量可能，實際測到超速的車子應是後車。後車才是危險駕駛，且未保持安全車距，聲明撤銷原處分。

台北市區監理所答辯，警員持檢定合格校對無誤測速儀，以雷射光束瞄準單點、單台測速，十字絲落在何車即為該車速率，不受他車行駛影響，數值準確。原告主張無理由，聲明駁回告訴。

法院檢視相關事證，認為本案符合舉發要件，並指測速儀偵測數據以光速回傳，即便周車後方有車輛行駛，也可由十字絲所落範圍，確認是對周車測速。周男空言臆測測速儀偵測到後車車速，或偵測車速有誤不予採信。