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獨／中橫桶屍主嫌楊鴻儒被判2個死刑 更一審今仍判死

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市男子楊鴻儒經營賭場，欲與楊姓女富商交往，認為楊女的陳姓同居男友是絆腳石，另外也不滿賴姓賭客懷疑詐賭、揚言檢舉，8年前下藥迷昏2人後，強塞鐵桶棄屍中橫，二審維持2個死刑，但最高法院認未認定遺棄屍體罪，發回更一審，台中高分院今宣判，仍判2個死刑。

中橫桶屍案，台中高分院今早由審判長張意聰、法官陳慧珊、周瑞芬組成的合議庭宣判，原判決撤銷，但經審理後，仍認定楊犯下2個殺人罪，且根據相關卷證資料，足以認定犯行，仍依殺人罪，判處2個死刑，褫奪公權終身。

全案歷經台中地院、台中高分院審理後，都判處2個死刑、褫奪公權終身，不過楊上訴最高法院後。

最高院認定，原審沒有審酌楊在遺棄屍體罪的犯行，也未詳加調查，被害人在被困在鐵桶內的狀態是死是活，因屬於攸關全案殺人棄屍的重要認定，但歷審都未詳加調查，認為證據調查職責容有未盡，因此在前年4月，將全案發回更一審，台中高分院今早宣判。

檢警調查，楊鴻儒（71歲）曾從事大理石及從事鍍膜、仲介工作，原本與陳姓、賴姓死者是朋友，他聽聞陳姓死者的楊姓女友經濟條件優渥，欲追求楊女，對陳男心生妒意。

另外，賴姓死者曾懷疑楊設局詐賭，數度聲稱要向警方檢舉，還阻止賭客進入他的賭場，彼此累積嫌隙。

2015年中旬，楊鴻儒以出遊名義邀約陳姓、賴姓死者外出，由楊駕駛休旅車從台中市烏日出發，途中藉機下藥迷昏兩人，再駕車折返住處；楊把昏睡的兩名被害人以頭上腳下方式，塞入兩個大鐵桶內後緊鎖頂蓋，再由不知情的友人把鐵桶運往中橫推落山谷，被害人因處於密封鐵桶內窒息而死。

楊在台中地院、台中高分院的審理中，都認定楊視生命如草芥，犯罪慎思密慮，行凶手法駭人聽聞，犯後否認犯行，未與被害人家屬和解，依2個殺人罪判處死刑，另外民事部分，去年初判楊需賠家屬313萬元。

台中市男子楊鴻儒犯下中橫桶屍案，警方在中橫公路發現2具鐵桶藏屍。圖／翻攝相片
台中市男子楊鴻儒犯下中橫桶屍案，警方在中橫公路發現2具鐵桶藏屍。圖／翻攝相片
台中市男子楊鴻儒犯下中橫桶屍案，警方在中橫公路發現2具鐵桶藏屍。圖／翻攝相片
台中市男子楊鴻儒犯下中橫桶屍案，警方在中橫公路發現2具鐵桶藏屍。圖／翻攝相片
台中市男子楊鴻儒犯下中橫桶屍案，當年被害人家屬在中橫公路等待搜尋結果。圖／警方提供
台中市男子楊鴻儒犯下中橫桶屍案，當年被害人家屬在中橫公路等待搜尋結果。圖／警方提供
台中市男子楊鴻儒犯下中橫桶屍案，更一審今宣判，仍判處2個死刑。圖／翻攝相片
台中市男子楊鴻儒犯下中橫桶屍案，更一審今宣判，仍判處2個死刑。圖／翻攝相片

死刑 殺人 棄屍

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