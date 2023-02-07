他抓母親頭撞地板再掐死 這個原因讓他停止審判

宜蘭縣吳姓男子3年前在家徒手毆打、掐死母親，直到屍體腐化發出惡臭才被鄰居發現，報警處理，檢方依家暴傷害致死罪嫌起訴，一審認定吳是極重度身心障礙者，不能辨識行為違法，判決無罪；案件上訴，台灣高等法院認為他欠缺訴訟能力，裁定停止審判。

吳是無法言語的極重度身心障礙者，與母親同住、經濟狀況欠佳，領有低收入戶補助；他2020年8月6日在住處和母親發生嚴重衝突，徒手毆打母親頭部並掐頸，還抓頭髮撞擊地板，導致母親倒地不起，最終因頭部外傷、窒息、呼吸衰竭而身亡。

四天後，因吳母屍體腐化發出惡臭，鄰居察覺有異報警處理，吳被檢方依家暴傷害致死罪嫌起訴。宜蘭地方法院一審認為，吳只能以點頭或搖頭表示意見，且經鑑定認為他沒有辨識行為違法的能力，判決無罪。

一審指出，依吳從小就學、就醫資料，未曾對其他人做出類似傷害行為，本案應是偶發事件，吳再犯或危害公共安全的可能性低，另吳已經法院裁定為受輔助宣告人，選定宜蘭縣政府為輔助人，吳也在復康之家接受照護，足以預防吳再犯，故未宣告監護處分。

案件上訴，高院根據陪同吳出庭的社工指出，吳其實不太理解每次出庭狀況，根本不知道在做什麼，包含法庭上回答的點頭、搖頭，也無法判別是不是吳了解問題後的回應。