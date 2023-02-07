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她嘖一聲...中原大學助理教授丟筆電砸瞎前女友 判4年恐入獄

聯合報／ 記者王宏舜／台北即時報導

中原大學林姓助理教授2年前的凌晨在古姓前女友住處談股票，因觀念不同且認為古女敷衍、發出「嘖」聲，竟拿起重達1.35公斤的筆電朝她丟去，古女左眼遭擊中，功能僅剩感覺餘光。台北地方法院依重傷害罪判林4年徒刑，台灣高等法院今駁回上訴。

林姓助理教授為光電博士，古女則在另間大學任教。2021年4月23日凌晨，林因不認同古女的股票投資觀念，加上對方不願意再回他話，他認為古女「態度敷衍」，拾起放在地上的筆電、高舉過肩，「啪」一聲朝她的臉扔擲，導致古女左眼近乎失明。

林否認重傷害犯行，他聲稱是一時生氣，就拿身邊的筆電往床墊的方向丟，丟完後「不知道為什麼筆電會從我手中滑脫砸到她」，他也很驚訝。

古女表示，因聊天時她對林說的話不耐，發出「嘖」的聲音，林往房門走，他叫對方趕快離開，但林說「妳要不要好好的談」就拿起筆電砸她。古女當下瞥見林的臉變得很兇狠。

北院認為林姓助理教授是有社會生活經驗的成年人，卻只因細故而情緒失控，拿起體積不小、重量不輕的筆電朝人的頭部揮擲，除造成古女頭部外傷、腦震盪、左眼眶骨閉鎖性骨折外，還害得左眼球破，且事後不認罪，判他4年徒刑。

案經上訴，高院認為一審認事用法無違誤，維持一審見解，判上訴駁回。本案仍得上訴。

中原大學林姓助理教授2年前拿1.35公斤的筆電砸前女友，她左眼受傷，功能僅剩感覺餘光。圖／翻攝自Google地圖
中原大學林姓助理教授2年前拿1.35公斤的筆電砸前女友，她左眼受傷，功能僅剩感覺餘光。圖／翻攝自Google地圖

台灣高等法院 中原大學 傷害罪 情侶

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