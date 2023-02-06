台南正副議長賄選案 邱莉莉、林志展移送南檢複訊

去（2022）年底，高雄「承風青鳥」書店的退書事件，引起廣泛討論。起因青鳥書店大量進、退書，並與其訂購書籍的合作社之間，發生延遲付款的爭議（詳細事發，請參友善書業供給合作社官方粉專）。所幸，多方溝通後，風波已逐漸落幕。

2023-02-06 16:50