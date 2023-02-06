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台南正副議長賄選案 邱莉莉、林志展移送南檢複訊
台南地檢署指揮台南市調查處人員偵辦台南市正、副議長賄選案，今天上午約10點傳喚議長邱莉莉、副議長林志展，邱及林被帶到市調處約談，至今天傍晚近6點 ，2人先後移送南檢複訊。
檢調偵辦台南市正、 副議長賄選案，今天除了約談議長邱莉莉、 副議長林志展外，辦案人員並借提在押市議員黃麗招做證。
檢調偵辦台南市正副議長賄選案，共鎖定6名議員、5名涉案人，除主導的民進黨前中執委郭再欽、台南區漁會理事長林士傑、無黨團結聯盟前名譽顧問團長楊志強遭羈押禁見。
議員部分，議員李文俊、黃麗招遭羈押、李文俊友黃怡萍遭羈押禁見；議長邱莉莉50萬元交保、副議長20萬元交保，議員李鎮國15萬元交保、張世賢10萬元交保、李鎮國妻子高玫仙10萬元交保，
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