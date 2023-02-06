和老闆上床騙懷孕索墮胎費 撂人恐嚇討錢 下場慘了
彰化縣洪姓女子因欠前同事黃女錢，黃知道洪和陳姓老闆發生性關係，黃女竟出主意要洪假懷孕向陳姓老闆索30萬元「墮胎費」，還夥友人姚男、詹男鬧場討錢，因此雙方上演全武行，黃女等人被彰化地方法院依恐嚇取財未遂罪，判刑5到3月不等徒刑。
判決書指出，洪女與黃女原在彰化縣一家汽車旅館工作，洪女因積欠黃女債務無法償還，2014年底兩人離職後，洪女對黃女提及她跟陳姓老闆發生過性關係，黃女即提議洪女假藉與老闆發生性關係後懷孕，要求「墮胎費」30萬元。
黃女的男友姚男2015年1月找來江男、詹男等5人，拿給他們一張胎兒超音波圖，要他們去恐嚇討「墮胎費」，事成後會給酬金，5人即前往陳男另經營的洗車廠恐嚇陳男「要承認將洪女肚子搞大」，詹男幫腔說「不然看要拿多少錢出來處理」，但陳男卻表示如有此事，可以去報警，眾人見陳男無意付錢，悻然離去而未遂。
數日後，洪女與黃女、姚男等又二度上門恐嚇討「墮胎費」，還因此和陳男及陳男女友、陳姐等雙方大打出手，而掛彩受傷，2016年姚男、黃女、洪女等即被依恐嚇取財未遂罪，判刑5到3月不等徒刑，詹男則被通緝多年後，日前落網，也被判刑3月。
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