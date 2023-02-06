快訊

星雲大師圓寂 荼毘後將永久安葬於佛光山萬壽園

土耳其與敘利亞7.8強震：已641人死、災區仍在搶救中

星雲大師圓寂 荼毘後將永久安葬於佛光山萬壽園

北市三警挪用勤務餐費當所內聚餐費 偽造文書緩起訴處分

聯合報／ 記者柯毓庭／新北即時報導

北市警察局中正一分局介壽路派出所前任蔡姓所長，與所內負責核銷等總務業務的施姓、林姓兩名警員，因涉嫌與開設餐館的藍姓老闆偽造不實統一發票，將補助的加菜金、餐費挪用作為所內同仁聚餐費被檢舉調查。新北地檢署認為4人犯罪輕微，予以緩起訴2年處分，蔡姓所長需支付公庫10萬、其餘3人需支付5萬元。

檢調調查，蔡姓所長2012年底至2018年初在介壽路所任職，期間由施姓、林姓警員前後擔任所內總務，負責管理經費核銷等庶務。2013年底蔡姓等3名員警向藍姓老闆索取假發票，由藍姓老闆指示員工開出金額分別為3萬6千元、4萬元的發票後，交給施姓、林姓兩名警員向北市府核銷，藍姓老闆並在拿到北市府出納的款項共7萬6千元後，主動通知林姓警員前往領取，挪作派出所日後辦理同事聚會的餐費。

偵查時，4人對犯行均坦承不諱，檢方認為4人沒有前科，因一時失慮才犯行，犯後均坦承，且犯罪情節輕微，依商業會計法、偽造文書等罪予以緩起訴2年處分，蔡姓所長需支付公庫10萬，其餘3人則需支付公庫5萬。

介壽路派出所蔡姓前所長，在任職所內期間與負責管理經費核銷庶務的施姓、林姓警員，及藍姓餐館老闆偽造假發票請領餐費、加菜金，挪作所內同事聚餐公費，被新北地檢署緩起訴2年處分。記者季相儒／攝影
介壽路派出所蔡姓前所長，在任職所內期間與負責管理經費核銷庶務的施姓、林姓警員，及藍姓餐館老闆偽造假發票請領餐費、加菜金，挪作所內同事聚餐公費，被新北地檢署緩起訴2年處分。記者季相儒／攝影

統一發票 北市 警察

延伸閱讀

北市小隊長酒後罵警三字經嗆「我大安的」 訊後無保請回

北市3路段人行道機車格將改機車彎 不與行人爭空間

北市前議員李慶元掛布條控安親班打人 妨害名譽判無罪

萬華回收廠將停業 拾荒者與環保的兩難題

相關新聞

談「青鳥書店」風波 律師指這兩大問題遭忽略

去（2022）年底，高雄「承風青鳥」書店的退書事件，引起廣泛討論。起因青鳥書店大量進、退書，並與其訂購書籍的合作社之間，發生延遲付款的爭議（詳細事發，請參友善書業供給合作社官方粉專）。所幸，多方溝通後，風波已逐漸落幕。

行人地獄每天上演 他悲憤指若車禮讓一家人妻不會死

行人走在斑馬線上挨撞釀死傷的事故，在台灣每天上演，印證「台灣行人地獄」的醜陋封號。高雄林男一家4口，1年前徒步走在斑馬線...

蕭景田翻牆跑卻不服「緊急搜索」裁定 今抗告遭駁確定

國民黨前中常委蕭景田涉嫌現金買票，他不服士林地方法院緊急搜索裁定而提抗告，台灣高等法院今駁回。

北市三警挪用勤務餐費當所內聚餐費 偽造文書緩起訴處分

台北市警察局中正一分局介壽路派出所前任蔡姓所長，與所內負責核銷等總務業務的施姓、林姓兩名警員，因涉嫌與開設餐館的藍姓老闆...

代理董座竟偷帶營業秘密出走 飛特立航空3高層遭訴

台灣最大的私人飛機公司飛特立航空，創辦人兼前董事長楊宿智2019年在美國意外身亡，不料暫代董事長職務的前執行董事張永興，...

北市前議員李慶元掛布條控安親班打人 妨害名譽判無罪

前台北市議員李慶元接獲檢舉，指文山區一家安親班人員毆打同社區陳姓里長，李在安親班大樓外牆懸掛布條，指安親班打人等，被訴妨...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。