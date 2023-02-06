北市三警挪用勤務餐費當所內聚餐費 偽造文書緩起訴處分

台北市警察局中正一分局介壽路派出所前任蔡姓所長，與所內負責核銷等總務業務的施姓、林姓兩名警員，因涉嫌與開設餐館的藍姓老闆偽造不實統一發票，將補助的加菜金、餐費挪用作為所內同仁聚餐費被檢舉調查。新北地檢署認為4人犯罪輕微，予以緩起訴2年處分，蔡姓所長需支付公庫10萬、其餘3人需支付5萬元。

檢調調查，蔡姓所長2012年底至2018年初在介壽路所任職，期間由施姓、林姓警員前後擔任所內總務，負責管理經費核銷等庶務。2013年底蔡姓等3名員警向藍姓老闆索取假發票，由藍姓老闆指示員工開出金額分別為3萬6千元、4萬元的發票後，交給施姓、林姓兩名警員向北市府核銷，藍姓老闆並在拿到北市府出納的款項共7萬6千元後，主動通知林姓警員前往領取，挪作派出所日後辦理同事聚會的餐費。