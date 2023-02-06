代理董座竟偷帶營業秘密出走 飛特立航空3高層遭訴
台灣最大的私人飛機公司飛特立航空，創辦人兼前董事長楊宿智2019年在美國意外身亡，不料暫代董事長職務的前執行董事張永興，竟與業務總監兼發言人林立平及業務主管温宗羚，涉嫌趁機將公司資料及客戶名單等營業機密，擅自下載後轉往對手飛聖航空任職。台北地檢署今偵結，依違反營業秘密法及背信罪起訴張、林、溫共3人。
楊宿智意外身亡後，張永興暫時代理飛特立航空董事長兼總經理，2019年7月，飛特立董事會進行改選，隔月改由馮竣嗣擔任董事長兼總經理。不料馮男上位後，隨即任意處分公司資產，甚至掏空公司，幾經輾轉最後仍由原本不願繼續經營公司楊宿智遺孀陳吉利出任董事長。
後來接手的經營團隊發現，張永興等人事後陸續轉往市場新成立的競爭對手飛聖航空任職，進而發現張永興等3人為使飛聖業務盡快上軌道，竟直接下載飛特立機密資料帶走，再由林、溫兩人出手拉攏飛特立原有客戶，因此報警提告。
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