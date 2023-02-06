北市前議員李慶元掛布條控安親班打人 妨害名譽判無罪

前台北市議員李慶元接獲檢舉，指文山區一家安親班人員毆打同社區陳姓里長，李在安親班大樓外牆懸掛布條，指安親班打人等，被訴妨害名譽；李辯無罪，稱與公共利益有關，台北地院採信其說法，判李無罪。可上訴。

2018年，李慶元接獲陳情，在里長同意下於安親班大樓外懸掛布條，抗議安親班違法超收等，安親班楊姓負責人對李慶元提告妨害名譽，檢察官起訴李。

李慶元否認犯罪，稱他當時身為民意代表，安親班業者除了蓋違建，也違法超收、違法使用娃娃車、體罰學生，才開記者會希望市政府能整頓，由於沒有成效，即張貼布條為市民發聲，他提醒學童家長安親班的問題，則攸關公共利益。