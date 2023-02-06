檢調偵辦台南正副議長賄選案 今再傳邱莉莉、林志展
台南地檢署指揮台南市調查處人員偵辦台南市正、副議長賄選案，今上午10點傳喚民進黨籍議長邱莉莉、副議長林志展，邱及林被帶到市調處約談，到下午4點，仍在市調處初訊中。
由於台南市議會定於本周三開臨時會，檢調人員今約詢議長、副議長，法界人士認為屆時議會臨時會若召開， 市議會恐將以開議為名撐起「保護傘」，因此提前在今天約談正、 副議長。
去年底台南市正副議長選舉涉及賄選跑票疑雲，今年1月初檢調專案小組搜索傳訊民進黨南市議長邱莉莉、副議長林志展，與李文俊、張世賢、李鎮國等3名跑票的國民黨議員及無黨市議員黃麗招等共6名議員，當時邱莉莉與林志展分獲50萬與20萬元交保。
今天上午檢調再傳訊邱、林兩人，目前兩人都還在台南市調處初訊。
對此，台南地檢署說，檢調單位確在6日對邱、林兩人發出傳票，兩人已到案在台南市調處接受訊問，應是檢調辦案人員要再訊問釐清正副議長賄選案的案情，有關檢調訊問內容因涉及偵查不公開，不便說明。如後續偵訊有結果，再做適度說明。
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