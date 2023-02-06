檢調偵辦台南正副議長賄選案 今再傳邱莉莉、林志展

台南地檢署指揮台南市調查處人員偵辦台南市正、副議長賄選案，今上午10點傳喚民進黨籍議長邱莉莉、副議長林志展，邱及林被帶到市調處約談，到下午4點，仍在市調處初訊中。

由於台南市議會定於本周三開臨時會，檢調人員今約詢議長、副議長，法界人士認為屆時議會臨時會若召開， 市議會恐將以開議為名撐起「保護傘」，因此提前在今天約談正、 副議長。

去年底台南市正副議長選舉涉及賄選跑票疑雲，今年1月初檢調專案小組搜索傳訊民進黨南市議長邱莉莉、副議長林志展，與李文俊、張世賢、李鎮國等3名跑票的國民黨議員及無黨市議員黃麗招等共6名議員，當時邱莉莉與林志展分獲50萬與20萬元交保。

今天上午檢調再傳訊邱、林兩人，目前兩人都還在台南市調處初訊。