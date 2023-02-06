女兒懷疑爸爸出軌蒐證助媽提告 判決翻車父母也離婚

高雄一名人夫與黃姓妻子結婚30多年，2020年8月間，人夫女兒質疑父親曾開車載李姓女子同赴汽車旅館，家裡還有摩鐵的集點卡，黃女不滿向李女求償70萬元，但法官發現，黃女提不出李女曾和人夫上摩鐵的證據，判她敗訴。判決確定前，夫妻33年的感情也在去年以離婚畫下句點。

判決指出，人夫和黃女於1989年結婚，兩人育有2子，2019年間，人夫在一次同學會的聚會上認識李女，兩人結識後，曾在多次聚會時碰頭，後來人夫女兒發現李女都會傳訊給人夫，懷疑父親疑似出軌，展開調查。

黃女提告主張，2020年8月間，女兒檢視行車紀錄器畫面，發現父親曾和李女共赴摩鐵，家裡甚至還有摩鐵集點卡，床頭櫃還有未用的保險套等，女兒懷疑父親出軌，追問丈夫後，他也承認出軌李女，因此據此求償70萬元。

李女挨告後喊冤，稱她從未和人夫單獨約會，私下更無互動，兩人只是在一次同學會聚餐上認識，所有指控都是人夫女兒猜測，甚至還假冒她的姓名、頭像，申辦臉書帳號亂加其他同學好友，利用假帳號發文攻擊，編造她和人夫上摩鐵的劇情，導致其他同學誤會。

高雄地院審理時，法官曾傳人夫到庭，人夫否認跟李女有不當往來，他也不曾和妻子坦承出軌李女，他會上摩鐵，是因為與妻子長期分居，為了解決生理需求，上摩鐵「買春」才留有集點卡，單從集點卡來看，根本不能證明他跟李女曾同赴摩鐵。

法官認為，人夫家裡出現保險套合於常情，不能據此就認定人夫曾經出軌，再者女兒雖稱曾在行車紀錄器看到父親與李女上摩鐵，但相關影像卻未留存，以她連保險套、集點卡都拍照蒐證的積極度看，沒留存行車紀錄器影像有違常情。

另外，人夫雖曾在記帳本上記載摩鐵消費金額、日期，但並未註明是與李女上摩鐵，至於李女、人夫等友人證詞，也是聽聞其他人轉述而來，參酌女兒曾以李女姓名辦假帳號，指責李女破壞他人家庭，不排除傳聞是經此轉述而來，不足採信。