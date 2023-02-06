蕭景田翻牆跑卻不服「緊急搜索」裁定 今抗告遭駁確定

國民黨前中常委蕭景田涉嫌現金買票，他不服士林地方法院緊急搜索裁定而提抗告，台灣高等法院今駁回。

士林地檢署為偵辦台北市議員林杏兒的曾姓樁腳涉賄選，去年12月21日指揮調查局台北市調查處持法院核發的搜索票兵分多路搜索，執行完畢後另向法院陳報，蕭景田位於台北市的書房不在原本搜索票範圍內，但因情況急迫，已採逕行搜索的方式搜索完畢。士林地院准予備查。

高院認為，本案事涉蕭景田賄選案件，因有搜索扣押相關記事、資金流向紀錄等證據必要，經法院依聲請核發對於蕭彰化縣二水鄉及台北市天母東路住處執行搜索的搜索票在先，後來經彰化執行搜索處所在場的蕭妻表示，她對於本案台北市北投區幽雅路處所的所有權歸屬並不清楚，但這個地址是蕭景田辦公和親戚北上住宿的地點，可見此地也有搜索必要。

當台北市調查處人員持搜索票前往蕭景田彰化住處搜索時，發現蕭稍早已翻牆逃逸，高院認為蕭有規避訴訟的主觀意圖與客觀行為，士檢依現場執行情形，認有「情況急迫」事實，在未能得知蕭動向的情形下，為免相關處所的物品遭不當處理，指示執行緊急搜索合理。