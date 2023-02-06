補教女師憂鬱症請假2周 雇主認曠職解雇求償53萬敗訴

台中市陳姓女子前年間獲聘為黃姓業者的補習班英語教師，黃因陳女以憂鬱症就醫為由，連續請假2周，黃不准陳女二度請假，認定連續曠職5天解雇，其後不滿陳女在臉書發文，批評補習班，求償違約金、名譽損失53萬餘元，一審認定陳女請假合法，評論無捏造，判免賠。

判決指出，陳姓女子在2021年8月間，與黃姓短期補習班業者簽訂合約，從同年8月至隔年6月止，擔任該補習班的英語教師，不過在去年1月間，黃認定陳女連續曠職5日，且沒有請假，依合約規定求償。

黃姓業者指控，陳女的曠職導致學生無法上課，一共終止教學13堂課，每堂課以2萬元違約金計算，要求償26萬元違約金。

另外，陳女的行為，導致補習班必需招募新人，也需聘請代課教師，費用為7萬元，而且陳女在被終止合約後，在自己的臉書與社團，發布分享任職經驗，還指控業者「訂了一條規定只要請假超過三天就是曠職，完全不讓老師請假」等不實言論，塑造業者是惡雇主的形象，求償名譽等損失20萬元，全數加總求償53萬元。

陳女則辯稱，她因為罹患憂鬱症，先向業者請假一周，一周後就醫，根據醫囑要在家休養，有在群組內出示診斷證明書，事後也向業者據理力爭，但仍被認定曠職，而她在臉書或是社團內發布的言論，都沒有提及補習班的名稱，網友也看不出她的任職單位，不會對業者的名譽造成影響。

一審認定， 依照勞基法規定，勞工因傷、疾病、生理原因，必須治療或休養者，可請病假，未住院者，合計不得超過30日，而陳女因憂鬱症就醫，事後也在群組內出示診斷證明書向業者請假，符合規定，業者認定曠職不可採。