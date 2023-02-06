快訊

直播／新冠肺炎病例持續下降？ 指揮中心下午2時記者會說明

美國為何擊墜「間諜氣球」：陸方挑戰的「壓力測試」？

蝦皮App下單被登出！小編還在喊「優惠」 網怒：增加手續費換當機？

補教女師憂鬱症請假2周 雇主認曠職解雇求償53萬敗訴

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市陳姓女子前年間獲聘為黃姓業者的補習班英語教師，黃因陳女以憂鬱症就醫為由，連續請假2周，黃不准陳女二度請假，認定連續曠職5天解雇，其後不滿陳女在臉書發文，批評補習班，求償違約金、名譽損失53萬餘元，一審認定陳女請假合法，評論無捏造，判免賠。

判決指出，陳姓女子在2021年8月間，與黃姓短期補習班業者簽訂合約，從同年8月至隔年6月止，擔任該補習班的英語教師，不過在去年1月間，黃認定陳女連續曠職5日，且沒有請假，依合約規定求償。

黃姓業者指控，陳女的曠職導致學生無法上課，一共終止教學13堂課，每堂課以2萬元違約金計算，要求償26萬元違約金。

另外，陳女的行為，導致補習班必需招募新人，也需聘請代課教師，費用為7萬元，而且陳女在被終止合約後，在自己的臉書與社團，發布分享任職經驗，還指控業者「訂了一條規定只要請假超過三天就是曠職，完全不讓老師請假」等不實言論，塑造業者是惡雇主的形象，求償名譽等損失20萬元，全數加總求償53萬元。

陳女則辯稱，她因為罹患憂鬱症，先向業者請假一周，一周後就醫，根據醫囑要在家休養，有在群組內出示診斷證明書，事後也向業者據理力爭，但仍被認定曠職，而她在臉書或是社團內發布的言論，都沒有提及補習班的名稱，網友也看不出她的任職單位，不會對業者的名譽造成影響。

一審認定， 依照勞基法規定，勞工因傷、疾病、生理原因，必須治療或休養者，可請病假，未住院者，合計不得超過30日，而陳女因憂鬱症就醫，事後也在群組內出示診斷證明書向業者請假，符合規定，業者認定曠職不可採。

一審指出，另外有關陳女在網路發表的言論，都是自己的經驗，也無捏造誇大，加上沒有提及業者名稱，難認定有損害業者名譽，而有關業者刊登徵才廣告，聘請代課教師等損失，也認定是受到陳女曠職影響，但陳女請假符合規定，業者無舉證是陳女何不法行為造成損害，因此不認定業者求償主張，全案駁回業者訴請，判陳女免賠，仍可上訴。

台中市陳姓女補習班教師，因憂鬱症請病假遭業者認定曠職解雇，求償53萬元，台中地院判業者敗訴。圖／本報資料照
台中市陳姓女補習班教師，因憂鬱症請病假遭業者認定曠職解雇，求償53萬元，台中地院判業者敗訴。圖／本報資料照

補習 憂鬱症

延伸閱讀

台商偷賣2796噸石油給北韓全被衛星拍下 改口認罪仍得關1年

英代外語補習班倒閉 補教品保協會協調五業者承接學員

正妹剛到職就遭補習班少東下藥迷姦 他搬160萬和解判4年

控夫罵「花錢養妳還不給上」提離婚 法官發現問題出在她身上

相關新聞

自稱「觀世音傳言人」借264萬要等「奇蹟顯化」才還 法官：不犯詐欺罪

張姓女子自稱是「觀世音菩薩之傳言人」，向何姓女子借款264萬元不還，被告詐欺，檢方不起訴確定。何女不甘損失，聲請交付審判...

台商偷賣2796噸石油給北韓全被衛星拍下 改口認罪仍得關1年

台商黃旺根5年前二度偷賣約2796公噸石油給被聯合國制裁的北韓，並透過自己的「上元寶輪」在公海駁油給北韓船隻，一審依資恐...

不滿陸一特補償不公 高雄廚師恐嚇王鴻薇起訴

國民黨立委王鴻薇去年12月補選期間，遭人致電台北市議會辦公室揚言開槍恐嚇，警告她不要再講黑道，否則會開槍，檢警循線南下高...

行人地獄每天上演 他悲憤指若車禮讓一家人妻不會死

行人走在斑馬線上挨撞釀死傷的事故，在台灣每天上演，印證「台灣行人地獄」的醜陋封號。高雄林男一家4口，1年前徒步走在斑馬線...

童仲彥貪汙聲請釋憲 憲法法庭不受理：爭執不具重要性

台北市前議員童仲彥因詐領助理補助費5萬餘元，被依貪汙治罪條例判刑3年10月而鋃鐺入獄。童認為台灣高等法院適用的貪汙治罪條...

博士論文案爭議未了！蔡英文、彭文正都聲請調閱這東西

媒體人彭文正提民事訴訟要求確認蔡英文總統英國倫敦大學政經學院（LSE）論文不存在，案件開庭結束，彭委任律師張靜拍桌痛罵法...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。