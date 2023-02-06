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因應國民法官新制 AI量刑資訊系統上路更公正透明

中央社／ 台北6日電

司法院表示，因應國民法官新制上路，今天全面啟用AI量刑資訊系統，盼以資訊力量整理大量裁判，經即時更新，提供職業法官與國民法官查詢類似案件量刑趨勢，讓量刑更公正透明。

司法院發布新聞稿指出，從民國109年9月開始進行量刑資訊系統改善後，這次改善的重點，在利用數位科技建置AI量刑資訊系統，藉由AI（人工智慧）的自然語言處理技術，在判決原始文字中標註相關量刑事由，並以自動擷取關鍵字的方式，搜尋及判讀加重、減輕法條的適用，且在標註過程中，作為機器學習的訓練資料，取代人工標註的方式，達到即時更新資料庫的效果。

司法院指出，這次啟用的AI量刑資訊系統，分為2種模式，第一是從判決認定的犯罪事實內容中，揀選出量刑因子進行歸納整理，使用者可用個案的事實內容進行查詢；此模式的犯罪類型包括不能安全駕駛案件、詐欺案件、竊盜案件、傷害案件、肇事逃逸案件。

第二則是從判決說明的量刑審酌事由，歸納說明刑法第57條哪一款的量刑審酌事由，並研判是屬對被告有利、對被告不利或中性的量刑因子，並進行歸納整理，使用者可以用個案的量刑情狀進行查詢；此模式的犯罪類型包括槍砲案件、毒品案件、妨害性自主案件。

此外，司法院強調，AI量刑資訊系統具有4大優點，首先是資料即時更新，其次為因應需要機動調整，第三為提供進階搜尋，最後是智慧學習、聰明標註。

司法院指出，提升量刑的公平性、妥適性、透明性及可預測性，有助於增進國民對司法的信賴，將持續利用數位科技更新、優化量刑資訊系統。

司法院 AI 國民法官

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