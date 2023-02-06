檢察官貪汙判10年喊「冤獄真可怕」合十求再審 高院駁回

新竹地檢署前檢察官詹昭書謊稱可主導法辦抗議汙泥廠的人士，向業者索賄，對方上當，替詹支付家具、新車費用共73萬餘元。一審詹無罪，二審、更一審和更二審均依貪汙罪判刑10年，褫奪公權6年，最高法院2019年駁回上訴定讞。詹聲請再審，台灣高等法院裁定駁回。

詹2009年任職竹檢國土保育專組檢察官兼組長時，新竹祐春汙泥廠因散發惡臭被居民抗議要求改善未果，湖口鄉長張春鳳、縣議員吳淑君、村長吳文清率人圍廠抗議，導致工廠停工；何姓汙泥廠負責人和熟識詹的張姓溫泉業者商討後，認為主導圍廠的人被檢方起訴，應可解決停工危機，向詹求助尋求解套。

詹當時因花1100萬元購置新房，加上新居交通不便，想買新車代步，便利用張、何二人不了解地檢署內勤受理申告的分案模式，謊稱只要他輪值內勤時按鈴申告，即可由他主導法辦張春鳳等人，藉此索賄。

何開出100萬元支票給張當公關費，張再替詹支付13萬餘元家具費、60萬元新車款項。張在詹最後一次取款時錄影自保，而圍廠案事後處分不起訴，張、何才發現受騙。

詹否認犯行，曾訴苦「我只是顆棋子」，並批檢廉筆錄記載和錄音檔有出入。一審認定罪證不足判詹無罪；更二審認為，詹重傷檢方名譽，也傷害大眾對司法的信任，令全體檢察官蒙羞，依公務員利用職務上之機會詐取財物罪判詹10年徒刑，褫奪公權6年，沒收73萬餘元犯罪所得。最高法院認為原判決認事用法無違誤，詹上訴都是爭辯原判決已說明清楚的事項，或和構成犯罪事實無關的枝節問題，非上訴第三審理由，駁回上訴。

詹昭書曾以更二審合議庭組成、援用的法條及判例有違憲疑義，聲請釋憲，大法官前年決議不受理。詹提再審，高院開訊問庭時，他認為歷來二審都無視對他有利的證據。詹說，他早就指出張姓業者有司法黃牛的嫌疑，並因此提出告發，他沒和人談過如何處理圍廠問題，一審判他無罪的理由其實就可以推翻判他有罪的判決核心。