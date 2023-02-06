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市道182線吸大重機車友追焦 監警稽查1月開76張罰單

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

橫跨台南龍崎和高雄內門兩地的市道182線，沿途景色優美，加上平整彎道，吸引不少大重機車友追風馳騁，成為車友追焦聖地，因催油門噪音及影響行車安全，警方在當地設區監間測速，並配合監理單位稽查，雙重取締，1個月開出76張罰單。

市道182線沿途景色宜人，加上平整彎道，吸引重機騎士到當地展現帥氣馳騁英姿，成為重機車友拍照追焦聖地，還有網友在臉書成立「182追焦團」，高達7.6萬人追蹤。

由於重機車友在市道182線來回行駛，不停催油門之下，發出刺耳噪音，也易影響過往人車行車安全，警方在內門區市道182線28.9公里至31.8公里路段的設立區間測速，但仍無法壓制違規情況。

今年初，旗山警分局和公路總局高雄市區監理所旗山監理站及環保局主動出擊，讓重機騎士躲得過區間測速，逃不過聯合稽查，稽查單位針對加強危險駕駛、超速、違規改造排氣管產生的噪音等違規情況加以取締。

旗山警分局警方表示，去年3月區間測速重新上路迄今，共計取締1323件超速違規，針對內門區182線道周邊道路，今年1月除區間測速取締28件外，聯合稽查也舉發取締改裝噪音車共計14件，另闖紅燈等交通違規也舉發34件，雙重取締之下，今年1月，已取締告發76件交通違規。

警方呼籲，欣賞高雄182線段沿途美麗景點的車友，應遵守各項交通規則，勿超速競駛，以免受罰。

橫跨台南龍崎和高雄內門兩地的市道182線，吸引大重機車友追風拍照追焦，旗山警分局警方配合監理單位稽查。記者石秀華／翻攝
橫跨台南龍崎和高雄內門兩地的市道182線，吸引大重機車友追風拍照追焦，旗山警分局警方配合監理單位稽查。記者石秀華／翻攝
橫跨台南龍崎和高雄內門兩地的市道182線，吸引大重機車友追焦，易生行車危險，旗山警分局警方配合監理單位稽查。記者石秀華／翻攝
橫跨台南龍崎和高雄內門兩地的市道182線，吸引大重機車友追焦，易生行車危險，旗山警分局警方配合監理單位稽查。記者石秀華／翻攝
橫跨台南龍崎和高雄內門兩地的市道182線，吸引大重機車友追風馳騁，成為車友追焦聖地，旗山警分局警方配合監理單位稽查。記者石秀華／翻攝
橫跨台南龍崎和高雄內門兩地的市道182線，吸引大重機車友追風馳騁，成為車友追焦聖地，旗山警分局警方配合監理單位稽查。記者石秀華／翻攝
橫跨台南龍崎和高雄內門兩地的市道182線，成為大重機車友追焦聖地，旗山警分局警方配合監理單位稽查。記者石秀華／翻攝
橫跨台南龍崎和高雄內門兩地的市道182線，成為大重機車友追焦聖地，旗山警分局警方配合監理單位稽查。記者石秀華／翻攝

重機 測速 噪音

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