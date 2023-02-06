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童仲彥貪汙聲請釋憲 憲法法庭不受理：爭執不具重要性

聯合報／ 記者王宏舜／台北即時報導

台北市前議員童仲彥因詐領助理補助費5萬餘元，被依貪汙治罪條例判刑3年10月而鋃鐺入獄。童認為台灣高等法院適用的貪汙治罪條例第5條第1項第2款規定違反法律明確性原則等，聲請法規範、裁判憲法審查。憲法法庭第四審查庭認為童的爭執不具備憲法重要性或為貫徹基本權利所必要，裁定不受理。

童仲彥主張貪汙治罪條例第5條第1項第2款所稱「職務上之機會」，內涵為一般人所難以預見，違反法律明確性原則。童也指申報公費助理費與議員職務就算有密切關聯，也不是行使職務，他即使領取助理補助款，也沒侵害公務員執行職務廉潔公正法益，且法律的罪行與法定刑顯失均衡，違反罪刑相當原則與比例原則。

再者，童主張法律的規定就具體財物與財產上不法利益，無正當理由即予區別對待，違反平等原則；而高院判決對兼任助理的認定見解，侵害他基於議員身分代表人民行使地方自治的權利及人身自由權。

憲法法庭第四審查庭認為，憲法訴訟法規定人民聲請法規範憲法審查及裁判憲法審查案件，若不具憲法重要性、非為貫徹聲請人基本權利所必要，審查庭得以一致決為不受理，而童的聲請案只是爭執公費助理補助費適用與否和法院的認定，以一致決裁定不受理。

童仲彥於2011年11月1日至2012年2月29日間，明知沒聘用蔡姓男子擔任公費助理，卻拿蔡的存摺、提款卡和身分證影本，指示其他助理製作蔡的聘書，誤讓台北市議會以為童仲彥以每月3萬薪資聘用蔡為助理，撥款12萬餘元。一審認定童犯罪所得為12萬餘元，依貪汙治罪條例利用職務詐取財物罪判刑7年6月，二審認定詐得5萬餘元，改判3年10月徒刑，褫奪公權2年，最高法院2022年2月駁回上訴定讞。

台北市前議員童仲彥就貪汙案聲請法規範、裁判憲法審查，憲法法庭第四審查庭認為童的爭執不具備憲法重要性或為貫徹基本權利所必要，裁定不受理。資料照片。記者王宏舜／攝影
台北市前議員童仲彥就貪汙案聲請法規範、裁判憲法審查，憲法法庭第四審查庭認為童的爭執不具備憲法重要性或為貫徹基本權利所必要，裁定不受理。資料照片。記者王宏舜／攝影

貪汙 童仲彥 議員

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