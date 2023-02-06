自稱「觀世音傳言人」借264萬要等「奇蹟顯化」才還 法官：不犯詐欺罪

張姓女子自稱是「觀世音菩薩之傳言人」，向何姓女子借款264萬元不還，被告詐欺，檢方不起訴確定。何女不甘損失，聲請交付審判，台北地院認為，張女借錢時未施用詐術，與詐欺罪違法要件不符，裁定聲請案駁回。

何女說，張女2013年9月至2015年4月陸續請她代為刷卡墊款或直接借款，共計借了202萬4109元，還向她借款61萬8000元買沙發，卻一直不還錢。

法院定書認為，基於信仰自由，人有權相信不能證明的事，而宗教信仰往往有「超經驗」或「形而上」的認知，不能以人類予以檢驗，所以，張女相信自身為觀世音菩薩的傳言人並告訴何女，甚至向何女宣教，不算施用詐術。

法官認為，張女除告訴何女是觀世音菩薩的傳言人、及以手寫類似神諭的借據向何女借款外，沒有證據證明張女以虛假方式創造神蹟取信何女。

何姓女子偵查中稱，她在民國90幾年間認識張女，一起上管理課程，張女自稱是觀世音菩薩的傳言人、地球快毀滅、要拯救地球等，她因此給張女現金、幫忙刷卡，好讓大家去上心靈課。

何女還稱，將錢給張女，張女都去買私人用水晶、去香港的機票、購買衣服，張女當初講好是要還的，還說日後會還雙倍，法官因此認為，何女是因與張女有多年交誼才借款。

裁定指出，張女偵訊時坦承向何女借錢、請何女刷卡，張女還說「借的時候我有跟何女說會還，但沒有具體講時間，要等奇蹟顯化的時候」等，代表張女承認對何女負有債務。