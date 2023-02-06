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爆林智堅中華大學碩士論文抄襲被告 王鴻薇獲不起訴

聯合報／ 記者蔣永佑／台北即時報導

國民黨立委王鴻薇去年任職台北市議員時，爆料前新竹市長林智堅的中華大學碩士論文涉嫌有抄襲竹科報告書，因此遭林智堅控告妨害名譽。台北地檢署調查後，認為林智堅的中華大學碩士學位文已因論文抄襲而被撤銷，王鴻薇爆料為有所本，今依罪證不足將王鴻薇不起訴。

王鴻薇去年7月爆料林智堅的碩論涉嫌抄襲，指出其論文與竹科報告書不僅相似度高，連錯字都一模一樣。當時林智堅除否認抄襲，並委任律師至新竹地檢署按鈴控告王鴻薇涉嫌加重誹謗，全案經竹檢移轉管轄至北檢偵辦，檢察官考量林智堅的中華大學碩士文憑已遭校方撤銷，故處分不起訴。

日前林智堅就中華大學碩士論文抄襲導致學位被撤銷，向教育部提出訴願，但教育部審議委員會認定他在一般研究基礎能力及理解上顯有不足之處，實難能令人相信訴願人確有此研究能力，而予以駁回。

另外，林智堅論文遭認定抄襲竹科管理局委託學校執行的研究報告書後，竹科管理局也已向新竹地院、地檢署，提出民刑事相關告訴。

立委王鴻薇因爆料前新竹市長林智堅中華大學碩士論文抄襲，遭林提告加重誹謗，今獲北檢不起訴。記者徐偉真／攝影
立委王鴻薇因爆料前新竹市長林智堅中華大學碩士論文抄襲，遭林提告加重誹謗，今獲北檢不起訴。記者徐偉真／攝影

林智堅 論文抄襲 王鴻薇

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