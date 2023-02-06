聽新聞
test
0:00 / 0:00
爆林智堅中華大學碩士論文抄襲被告 王鴻薇獲不起訴
國民黨立委王鴻薇去年任職台北市議員時，爆料前新竹市長林智堅的中華大學碩士論文涉嫌有抄襲竹科報告書，因此遭林智堅控告妨害名譽。台北地檢署調查後，認為林智堅的中華大學碩士學位文已因論文抄襲而被撤銷，王鴻薇爆料為有所本，今依罪證不足將王鴻薇不起訴。
王鴻薇去年7月爆料林智堅的碩論涉嫌抄襲，指出其論文與竹科報告書不僅相似度高，連錯字都一模一樣。當時林智堅除否認抄襲，並委任律師至新竹地檢署按鈴控告王鴻薇涉嫌加重誹謗，全案經竹檢移轉管轄至北檢偵辦，檢察官考量林智堅的中華大學碩士文憑已遭校方撤銷，故處分不起訴。
日前林智堅就中華大學碩士論文抄襲導致學位被撤銷，向教育部提出訴願，但教育部審議委員會認定他在一般研究基礎能力及理解上顯有不足之處，實難能令人相信訴願人確有此研究能力，而予以駁回。
另外，林智堅論文遭認定抄襲竹科管理局委託學校執行的研究報告書後，竹科管理局也已向新竹地院、地檢署，提出民刑事相關告訴。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言