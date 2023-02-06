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不滿陸一特補償不公 高雄廚師恐嚇王鴻薇起訴

聯合報／ 記者蔣永佑／台北即時報導

國民黨立委王鴻薇去年12月補選期間，遭人致電台北市議會辦公室揚言開槍恐嚇，警告她不要再講黑道，否則會開槍，檢警循線南下高雄市，逮捕涉嫌打電話恐嚇的65歲廚師蔡瑞林。蔡男落網後曾表示，因陸一特補償不滿而犯案，台北地檢署今依恐嚇罪嫌起訴他。

據退輔會資料，簡稱「陸一特」的陸軍第一特種兵，是1966年國軍為維繫部隊戰力需要，依據兵役法施行法報請行政院核定，採公平抽籤方式，對抽中「陸一特」，包括陸軍砲兵、工兵、裝甲、通信及兵工等役男實施臨時召集，總計服役3年。後來因為兵員已經足夠，自1987年元旦停止實施。

檢警調查，蔡男是自助餐廚師，有恐嚇、毒品等前科，平時熱衷政治議題並常看政論節目，當時他移送北檢複訊後離去時，曾表示因不滿自己領不到陸一特補償，認為是國民黨刻意阻擋，才打電話到王鴻薇辦公室恐嚇。

高雄廚師蔡瑞麟去年涉嫌恐嚇當時正在參加立委補選台北市議員王鴻薇，遭北檢依恐嚇罪起訴。記者蔣永佑／攝影
高雄廚師蔡瑞麟去年涉嫌恐嚇當時正在參加立委補選台北市議員王鴻薇，遭北檢依恐嚇罪起訴。記者蔣永佑／攝影

恐嚇 王鴻薇

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