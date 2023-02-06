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不滿陸一特補償不公 高雄廚師恐嚇王鴻薇起訴
國民黨立委王鴻薇去年12月補選期間，遭人致電台北市議會辦公室揚言開槍恐嚇，警告她不要再講黑道，否則會開槍，檢警循線南下高雄市，逮捕涉嫌打電話恐嚇的65歲廚師蔡瑞林。蔡男落網後曾表示，因陸一特補償不滿而犯案，台北地檢署今依恐嚇罪嫌起訴他。
據退輔會資料，簡稱「陸一特」的陸軍第一特種兵，是1966年國軍為維繫部隊戰力需要，依據兵役法施行法報請行政院核定，採公平抽籤方式，對抽中「陸一特」，包括陸軍砲兵、工兵、裝甲、通信及兵工等役男實施臨時召集，總計服役3年。後來因為兵員已經足夠，自1987年元旦停止實施。
檢警調查，蔡男是自助餐廚師，有恐嚇、毒品等前科，平時熱衷政治議題並常看政論節目，當時他移送北檢複訊後離去時，曾表示因不滿自己領不到陸一特補償，認為是國民黨刻意阻擋，才打電話到王鴻薇辦公室恐嚇。
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