台商偷賣2796噸石油給北韓全被衛星拍下 改口認罪仍得關1年

台商黃旺根5年前二度偷賣約2796公噸石油給被聯合國制裁的北韓，並透過自己的「上元寶輪」在公海駁油給北韓船隻，一審依資恐防制法判刑1年2月，二審他改口認罪減為1年徒刑，最高法院駁回上訴，全案定讞。

北韓2006年違反聯合國安全理事會不擴散核武器決議，被一連串制裁，包括禁止所有國家違法向北韓輸出石油；黃旺根是瑞誠海運公司負責人，也是「上元堡輪」的船東，他2018年3月和提供海上加油業務公司代表温國榮約定合作，由他提供「上元堡輪」在公海與北韓船隻駁油。

黃旺根等人2018年5月間先從台中報運出口1350公噸石油，偽造目的地國家為香港，出港後於公海將油品轉運至「上元堡輪」，最後駁油1317.5公噸給北韓船隻。

黃旺根等人同年月間再以相同手法報運出口6400公噸石油，其中4100公噸輸送至「上元堡輪」，最終駁油1479公噸給北韓油輪，私下偷駁油的行徑也被美國衛星拍下。

一審審理時，黃旺根否認犯行，供稱將「上元堡輪」出租給温，不知道對方後續用途為何；一審認為事證明確，依違反資恐防制法判黃1年2月徒刑，黃另涉偽造文書部分判刑4月，得易科罰金。

二審黃旺根改口認罪，自白全部犯罪事實，法院審酌他不思合法從事海運工作，僅為貪圖私利，二度在公海駁油給北韓船知，無視台灣資恐防制法規定，也嚴重影響國際形象，使台灣陷入遭聯合國或國際社會制裁、譴責的風險中。

法院考量他直到二審才坦承犯行，減刑幅度有限，改判1年徒刑；偽造文書罪部分維持一審判決，判4月徒刑確定。黃旺根犯資恐法部分上訴第三審，最高法院認為原審判決沒有違誤，駁回上訴，全案定讞。