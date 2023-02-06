男子存款遭扣押9次仍神隱 屏東分署一招追回10萬舊帳
屏東潮州60多歲男子擁有多輛中古車，3年來積欠罰單、稅金共10萬多元，行蹤不明遲遲未能還清，屏東執行分署扣押他的保單，導致義務人無法向保險公司借錢，迫使他現身帶著欠款至分署，將陳年債款還清。
屏東執行分署指出，男子名下擁有6部車齡2、30年的中古車，日前車輛未按時繳交牌照稅及定期檢驗，遭監理所註銷車輛牌號，開上路被查獲開罰，加上過往積欠的汽燃費及其他交通罰單，累計10萬餘欠款。
分署表示，由於案件資料只會附上義務人的戶籍地，而男子登記在潮州戶政事務所，執行人員始終聯絡不上他，也無法到他的住居進行催繳，盼藉由扣押銀行存款方式，讓男子出面處理，但扣押9次，查扣6萬多元後，男子仍不為所動，依舊行蹤不明。
分署指出，除扣押男子存款外，2019年間曾發函保險公司扣押義務人的保單，導致男子無法向保險公司借錢，迫使他迅速帶著現金前來分署，一口氣繳清剩下的4萬多元款項，分署也通知保險公司撤銷原扣押命令，順利收回陳年欠款。
耗時3年，屏東執行分署終於順利為國庫收回義務人所滯欠的10萬餘欠款。分署說，老舊車輛應定期驗車，或考慮報廢回收，節省牌照稅、汽燃費、汽車強制責任險等支出，否則逾檢註銷違規上路，或未繳相關稅費衍生的罰款，都讓荷包大失血，非常不划算。
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