快訊

中研院士朱雲漢直腸癌逝享壽67歲 直腸癌和大腸癌有何不同？

規模7.8再接規模6.7！土耳其連遇2淺層地震 房屋倒塌畫面曝

台鐵鳴日號騰空跳動竟是超速 交通部未公布遭質疑改革決心

男子存款遭扣押9次仍神隱 屏東分署一招追回10萬舊帳

聯合報／ 記者張已亷／屏東即時報導

屏東潮州60多歲男子擁有多輛中古車，3年來積欠罰單、稅金共10萬多元，行蹤不明遲遲未能還清，屏東執行分署扣押他的保單，導致義務人無法向保險公司借錢，迫使他現身帶著欠款至分署，將陳年債款還清。

屏東執行分署指出，男子名下擁有6部車齡2、30年的中古車，日前車輛未按時繳交牌照稅及定期檢驗，遭監理所註銷車輛牌號，開上路被查獲開罰，加上過往積欠的汽燃費及其他交通罰單，累計10萬餘欠款。

分署表示，由於案件資料只會附上義務人的戶籍地，而男子登記在潮州戶政事務所，執行人員始終聯絡不上他，也無法到他的住居進行催繳，盼藉由扣押銀行存款方式，讓男子出面處理，但扣押9次，查扣6萬多元後，男子仍不為所動，依舊行蹤不明。

分署指出，除扣押男子存款外，2019年間曾發函保險公司扣押義務人的保單，導致男子無法向保險公司借錢，迫使他迅速帶著現金前來分署，一口氣繳清剩下的4萬多元款項，分署也通知保險公司撤銷原扣押命令，順利收回陳年欠款。

耗時3年，屏東執行分署終於順利為國庫收回義務人所滯欠的10萬餘欠款。分署說，老舊車輛應定期驗車，或考慮報廢回收，節省牌照稅、汽燃費、汽車強制責任險等支出，否則逾檢註銷違規上路，或未繳相關稅費衍生的罰款，都讓荷包大失血，非常不划算。

男子存款遭扣押9次仍神隱，屏東分署一招追回10萬舊帳。圖／行政執行署屏東分署提供
男子存款遭扣押9次仍神隱，屏東分署一招追回10萬舊帳。圖／行政執行署屏東分署提供

屏東 保險 罰單

延伸閱讀

「一隻台灣黑熊之死」 屏東林管理處放映紀錄片發人深省

不爽鄰居打擾自己睡覺 屏東男子闖門痛毆對方遭判5月

元宵節全台唯一客家傳統屏東高樹鄉大路關「細妹過年」

台鐵潮州機廠二期建設計畫 明年底執行EMU3000三級保養作業

相關新聞

台商偷賣2796噸石油給北韓全被衛星拍下 改口認罪仍得關1年

台商黃旺根5年前二度偷賣約2796公噸石油給被聯合國制裁的北韓，並透過自己的「上元寶輪」在公海駁油給北韓船隻，一審依資恐...

行人地獄每天上演 他悲憤指若車禮讓一家人妻不會死

行人走在斑馬線上挨撞釀死傷的事故，在台灣每天上演，印證「台灣行人地獄」的醜陋封號。高雄林男一家4口，1年前徒步走在斑馬線...

時速195公里狂飆國道挨罰 車主喊冤：排氣量才1600不合常理

蔡姓男子前年開車行經國道3號福德隧道，他以時速195公里狂飆，被測速照相機拍下，警方依法舉發裁罰2萬4000元，他不服提...

男子存款遭扣押9次仍神隱 屏東分署一招追回10萬舊帳

屏東潮州60多歲男子擁有多輛中古車，3年來積欠罰單、稅金共10萬多元，行蹤不明遲遲未能還清，屏東執行分署扣押他的保單，導...

高雄婦騎微型電動車上路 誤認酒駕不觸法 遭移送後傻了

高雄52歲張姓婦人喝完酒後騎「微型電動車」上路，以為不會觸法，結果被警方攔查後，呼氣酒測值達每公升0.69毫克，當場被依...

舌舔女屋主又丟石、燒電扇拒捕 男判刑10月

嘉義縣黃姓男子無故入侵民宅，看見屋內只有女屋主1人，竟起淫念，涉嫌強抱舌舔，女屋子及時掙脫逃到屋外報警，黃男逃回住處，警...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。