高雄婦騎微型電動車上路 誤認酒駕不觸法 遭移送後傻了

高雄52歲張姓婦人喝完酒後騎「微型電動車」上路，以為不會觸法，結果被警方攔查後，呼氣酒測值達每公升0.69毫克，當場被依公共危險罪送辦。警方表示，微型電動車屬「動力交通工具」，酒後上路仍會觸犯刑法。

苓雅警分局表示，凱旋路派出所警員夏啟銓、陳東楷前天上午6時巡邏經苓雅區同慶、凱旋路口，發現騎乘共享電動車的張婦行車不穩，右轉時也沒打方向燈，因違規上前攔查。

警方盤查張婦時，聞到她身上傳來酒味，追問張婦有沒有喝有，她自稱「有喝一點」，經酒測後，呼氣酒測值超過法定標準，觸犯公共危險罪。張婦聽到自己吃上刑罰，當場酒醒，還移或詢問警方「騎電動車有事嗎？」「這是出租的呢！」

經員警將她解釋觸犯法條後，張婦才不再爭執，乖乖配合警方盤查，全案警詢後，依公共危險罪嫌移送地檢署偵辦。

警方表示，「微型電動二輪車」屬於「動力交通工具」，酒後騎乘上路酒測值超標，會面臨罰鍰或遭送辦，提醒民眾，勿認為酒後騎乘微型電動車就未違反規定。