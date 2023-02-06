快訊

NBA／重磅交易！厄文轉戰獨行俠 聯手唐西奇組夢幻後場

郭台銘積極拚曝光 侯友宜減公開行程 2人都傳找上關鍵人物

這兩大事件 今年將讓銀行信用卡寶座排名大搬風

聽新聞
test
0:00 / 0:00

舌舔女屋主又丟石、燒電扇拒捕 男判刑10月

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導

嘉義縣黃姓男子無故入侵民宅，看見屋內只有女屋主1人，竟起淫念，涉嫌強抱舌舔，女屋子及時掙脫逃到屋外報警，黃男逃回住處，警方循線找上門，黃男涉嫌持石塊、焚燒衣物拒捕，終被優勢警力制伏，檢方依法提起公訴，嘉義地方法院依侵入住宅罪、強制猥褻罪、妨害公務罪等判執行10月徒刑，可上訴。

去年9月10日下午3時許黃男涉嫌無故侵入民宅內，看到屋內只有女屋主單獨一人，涉嫌雙手抱住以舌頭舔女子右臉頰，女屋主花容失色極力掙脫，跑到住處外向路人求助並向警方報案。

警方循線查到黃男涉有重嫌，同日晚間警方前往黃男住處了解，不料，黃男拒絕配合，涉嫌丟鐵條、石塊、磚頭，波及路旁車輛，警方呼叫支援警力10名到場，黃男仍然拒不開門在大門口以打火機引燃衣物及電風扇等物品後再躲回住處，使警員不敢靠近而妨害警員執行公務。案經消防人員到場協助撲滅火勢，警方才順利將黃男逮捕。

黃男否認強抱女子舌舔等猥褻行為，對於焚燒衣物拒捕，辯稱只是在門口燒垃圾並沒有妨害公務的意思。檢方偵訊後依猥褻、妨害公務等罪嫌提起公訴。

法官審酌，被告前科累累，所為犯行不僅侵害女子居住安寧，強制猥褻的行為已影響女子的心理及生理，又為避免遭逮捕，對前來執行職務的警員施以暴力，法治觀念欠佳；考量犯後坦承犯行，職業、智識程度、家庭狀況等情狀，量處犯侵入住宅罪，處拘役40日；犯強制猥褻罪，處有期徒刑7月；犯妨害公務罪，處有期徒刑7月。應執行有期徒刑10月。

黃男涉嫌在自家門口焚燒衣物、電扇拒捕。記者李宗祐／翻攝
黃男涉嫌在自家門口焚燒衣物、電扇拒捕。記者李宗祐／翻攝

猥褻 妨害公務

延伸閱讀

懸掛註銷車牌拒捕遭台中警開4槍 2逃逸歹徒南區落網

影／畫面曝光！中警抓假車牌駕駛拒捕 4槍射輪歹徒逃逸

黑夜露鳥裸拍PO網遭告發 噁男足跡遍及高雄多個公園

獨／砍鄰4刀險鬧人命 一審認傷害不受理 二審撤銷發回

相關新聞

行人地獄每天上演 他悲憤指若車禮讓一家人妻不會死

行人走在斑馬線上挨撞釀死傷的事故，在台灣每天上演，印證「台灣行人地獄」的醜陋封號。高雄林男一家4口，1年前徒步走在斑馬線...

時速195公里狂飆國道挨罰 車主喊冤：排氣量才1600不合常理

蔡姓男子前年開車行經國道3號福德隧道，他以時速195公里狂飆，被測速照相機拍下，警方依法舉發裁罰2萬4000元，他不服提...

舌舔女屋主又丟石、燒電扇拒捕 男判刑10月

嘉義縣黃姓男子無故入侵民宅，看見屋內只有女屋主1人，竟起淫念，涉嫌強抱舌舔，女屋子及時掙脫逃到屋外報警，黃男逃回住處，警...

聽到投資方案眼睛亮了 台中男向3銀行借款千萬全被騙走

台中市邱姓男子與詐騙集團共謀，以邱名義成立「金攥投資公司」，由邱擔任負責人，但實際上卻是將公司帳戶提供給歹徒行詐，而李男...

禁漁竟變禁遊客 玩SUP被巡守隊撞入海 高院：無公權力

身兼東澳巡守隊員的動力膠筏協福號船長嚴順明，前年8月不滿劉姓等8名遊客玩立槳，與船員李瑞鍊試圖將他們「驅」往海巡署，劉因...

進口毒郵票 港女重判5年

香港籍陳姓女子從國外訂購五十張「毒郵票」，由台籍曾姓女子代收包裹，剛進海關就被攔下；毒郵票屬二級毒品，屏東地院依運輸第二...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。