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舌舔女屋主又丟石、燒電扇拒捕 男判刑10月
嘉義縣黃姓男子無故入侵民宅，看見屋內只有女屋主1人，竟起淫念，涉嫌強抱舌舔，女屋子及時掙脫逃到屋外報警，黃男逃回住處，警方循線找上門，黃男涉嫌持石塊、焚燒衣物拒捕，終被優勢警力制伏，檢方依法提起公訴，嘉義地方法院依侵入住宅罪、強制猥褻罪、妨害公務罪等判執行10月徒刑，可上訴。
去年9月10日下午3時許黃男涉嫌無故侵入民宅內，看到屋內只有女屋主單獨一人，涉嫌雙手抱住以舌頭舔女子右臉頰，女屋主花容失色極力掙脫，跑到住處外向路人求助並向警方報案。
警方循線查到黃男涉有重嫌，同日晚間警方前往黃男住處了解，不料，黃男拒絕配合，涉嫌丟鐵條、石塊、磚頭，波及路旁車輛，警方呼叫支援警力10名到場，黃男仍然拒不開門在大門口以打火機引燃衣物及電風扇等物品後再躲回住處，使警員不敢靠近而妨害警員執行公務。案經消防人員到場協助撲滅火勢，警方才順利將黃男逮捕。
黃男否認強抱女子舌舔等猥褻行為，對於焚燒衣物拒捕，辯稱只是在門口燒垃圾並沒有妨害公務的意思。檢方偵訊後依猥褻、妨害公務等罪嫌提起公訴。
法官審酌，被告前科累累，所為犯行不僅侵害女子居住安寧，強制猥褻的行為已影響女子的心理及生理，又為避免遭逮捕，對前來執行職務的警員施以暴力，法治觀念欠佳；考量犯後坦承犯行，職業、智識程度、家庭狀況等情狀，量處犯侵入住宅罪，處拘役40日；犯強制猥褻罪，處有期徒刑7月；犯妨害公務罪，處有期徒刑7月。應執行有期徒刑10月。
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