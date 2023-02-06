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聽到投資方案眼睛亮了 台中男向3銀行借款千萬全被騙走

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市邱姓男子與詐騙集團共謀，以邱名義成立「金攥投資公司」，由邱擔任負責人，但實際上卻是將公司帳戶提供給歹徒行詐，而李男就因接到詐團電話，聽信投資「展翅大華投資方案」可獲利，分向3銀行借款1000萬元匯入該公司帳戶，全都被騙走，一審判邱得賠1000萬元。

判決指出，邱姓男子與詐騙集團共謀，在2021年5月間，前往陽信銀行北屯分行，開設個人帳戶與公司帳戶，並由邱擔任「金攥投資公司」董事兼負責人，另將現金10萬元從個人帳戶轉帳存入公司帳戶，透過不知情會計師出具查核報告後，向市府申請設立公司完備。

邱隨後將該金攥公司的帳戶，提供給詐騙集團，讓歹徒使用該公司帳戶，作為洗錢、詐騙他人的工具，而李男先在同年1月間，接獲詐騙集團佯稱是「李金鈴資管助理」，在通訊軟體LINE與李取得聯繫後，不斷向李遊說投資「展翅大華投資方案」。

雙方聯絡近4個月後，李在同年5月間，向富邦保險公司等3家銀行，分別借款500萬元、460萬元、40萬元後，匯入歹徒所提供的金攥投資公司的帳戶。

李男將款項匯入後，發現匯款全部被提領一空，因此向警方報案，警方查出，邱的帳戶不只詐騙李男，還有其他12人，都是以投資詐騙的方式行詐，損失金額在數十萬元至數百萬元。

刑事部分經法院審理後，邱男遭依違反公司法、洗錢防制法等罪，分別判處4月、6月徒刑，併科罰金3萬元，其中6月徒刑不得易科，罰金得易服勞役，全案確定。

民事部分，李男提出損害賠償告訴，求償1000萬元，一審審理後，認定邱男為幫助犯，依照民法規定，有連帶賠償責任，判邱男需賠償1000萬元，仍可上訴。

台中市李姓男子誤信歹徒騙術，向銀行借款1000萬元，匯款到歹徒指定帳戶內，一審判申設帳戶的邱姓男子得賠1000萬元。圖／本報資料照
台中市李姓男子誤信歹徒騙術，向銀行借款1000萬元，匯款到歹徒指定帳戶內，一審判申設帳戶的邱姓男子得賠1000萬元。圖／本報資料照

詐騙集團 洗錢 公司法

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