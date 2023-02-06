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時速195公里狂飆國道挨罰 車主喊冤：排氣量才1600不合常理

聯合報／ 記者林孟潔／台北即時報導

蔡姓男子前年開車行經國道3號福德隧道，他以時速195公里狂飆，被測速照相機拍下，警方依法舉發裁罰2萬4000元，他不服提行政訴訟抗罰，一審判敗訴，他不服判決上訴，台北高等行政法院再判他敗訴確定。

蔡2021年9月13日上午6時許，駕駛小客車行經國道3號南向18.2公里福德隧道時，被測速儀器測得時速195公里，警方根據儀器採證照片舉發，裁罰2萬4000元，記違規點數3點，並應參加道路交通安全講習。

蔡不服處分提行政訴訟，質疑警方是否依規定操作測速儀器、懸掛警告標誌，並認為雷射測速儀會因為車輛、水泥牆、金屬門、反光片等障礙物干擾，產生反射或散射的可能，而顯示錯誤訊息。

一審認為根據採證照片等，確實已放置警告標誌，且雷射測速儀器也經檢定合格，拍攝的照片上也有相關數據，難認儀器故障，且雷達測速確認蔡當時時速為195公里，與速限90公里相比，超速105公里，確實已經違規，認為裁罰沒有違誤，判蔡敗訴。

蔡不服提上訴指出，他的車排氣量僅1600c.c.要在國道長上坡路段開到時速195公里，不符合常理，且他前方緊鄰另一輛車，如果高速近距離緊跟前車而不發生碰撞意外，此部分也不合常理。

蔡指出，鄰近路段過往也有小排氣量汽車被舉發時速190公里的不合理事件，經法院認定測速儀誤判而駁回的例子，且他從被舉發後至今，在國道累積3700公里以上，沒有再增加任何交通違規事件，足見他平時開車習慣良好，請求法院撤銷處分。

北高行指出，一審已清楚論述如何認定蔡超速105公里的依據，並指明不採信蔡主張的理由，且沒有悖於證據法則、經驗法則、論理法則，認事用法沒有違誤，判蔡敗訴確定。

國道取締超速示意圖，圖中人物與新聞無關。圖／聯合報系資料照片
國道取締超速示意圖，圖中人物與新聞無關。圖／聯合報系資料照片

測速 國道

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