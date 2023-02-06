禁漁竟變禁遊客 玩SUP被巡守隊撞入海 高院：無公權力

身兼東澳巡守隊員的動力膠筏協福號船長嚴順明，前年8月不滿劉姓等8名遊客玩立槳，與船員李瑞鍊試圖將他們「驅」往海巡署，劉因而落海，李還罵他人「五字經」。台灣高等法院雖推崇巡守隊維護海域保育，但強調隊員無查證身分或強制遊客去海巡署的公權力，依強制未遂罪判嚴、李各拘役15日定讞，李公然侮辱罪處罰金6千元。

2021年8月15日上午，嚴和李開著膠筏靠近，要8人到海巡署說明，遊客不願配合，嚴命李將膠筏開到遊客後方，因膠筏撞擊劉的立槳板頭，劉因而落海，李竟還要求劉交出身上的防水包，還咒罵其他人「不要臉」。劉和另4名遊客提告，海巡署北部分署第一岸巡隊將嚴、李送宜蘭地檢署偵辦，檢方偵結後起訴，兩人一審分別遭判拘役、罰金。

嚴順明曾任東澳里里長，去年連任失利。嚴、李上訴時否認強制犯行，還說無論是初學者或是資深立槳玩家都「時常落水」，或者是集體跳入海中，不能因劉姓玩家處於海中就說是他們害的。

被害人表示，每個人都怕被漁船撞下水，怕被船外機攪到受傷，且當時海上只有他們與漁船，沒有其他人可以求助，當他們平安回到岸上時，都覺得是從「鬼門關」走一遭。遊客說，如果當時沒有拍攝影片，或大喊嚴的船籍號碼，或大聲說要報警，可能發生海上喋血事件。

嚴順明主張遊客們乘坐立槳板進入宜蘭縣政府公告為保育區內的愛情鎖秘境前，跳下立槳板，踩踏愛情鎖海灘前方的水底生物，再連人及立槳板登上愛情鎖海灘上，損壞水底生物。嚴聲稱遊客違反縣政府公告的「宜蘭縣東澳水產動植物繁殖保育區及有關限制事宜」，應該處罰鍰，他們是依宜蘭縣政府公告的委託，執行海域保育區巡護任務，既然發現遊客違規，自然可以請他們前往海巡署說明。

高院審理後認定巡守隊的工作是「協助維護當地住戶與遊客安全，清潔保護區道路衛生整潔，並排班進行東澳海域巡護及管理工作」，嚴順明、李瑞鍊卻僭越權責，非法強暴、脅迫，自行執行公權力，有強制犯意；況且保育區的限制事項為「禁漁」，並未禁止遊客進入該區域，且該區域也非我國目前公告禁止水域遊憩活動的海域，兩人擔任保育區海上巡守隊隊員，怎可能不知規定。

此外，依照嚴、李在警詢所述，他們並沒看到立槳遊客有踩踏、損壞到保育區水底生物的行為，高院認為兩人辯稱是因為遊客「涉及犯罪」而要求到海巡署說明，說法無據。