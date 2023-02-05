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不爽鄰居打擾自己睡覺 屏東男子闖門痛毆對方遭判5月

聯合報／ 記者張已亷／屏東即時報導

屏東一名高姓男子因睡眠受鄰居干擾，趁隙侵入他人住家，去年盛怒下對鄰居拳打腳踢，2次施暴造成對方臉部、四肢多處受傷，被害人驗傷報警，屏東地方法院依傷害罪判他5月徒刑，可上訴。

高男與宋男為對門鄰居，高認為睡覺時被宋發出的聲響干擾，心生不滿，竟在去年5月28日，未經對方同意，侵入宋男住宅，徒手毆打導致被害人左臉鈍傷、右側前臂擦傷、腹部鈍傷等傷害，不料高男怒氣未消，為發洩情緒，同年6月3日再闖入屋內，接連以手打、腳踹等方式傷害鄰居，造成宋男上唇內側表淺損傷。

屏東地院檢視雙方證詞及證據，認為高男因心有不滿，為發洩情緒，無故侵入他人住處後，接連對宋男為數個傷害舉動，造成他身心痛苦，惟念高男犯後尚能坦承犯行，並考量他無論罪科刑紀錄、經濟狀況等一切情狀，依傷害罪判處5月徒刑，可易科罰金及上訴。

不爽鄰居打擾自己睡覺，屏東男子闖門痛毆對方遭判5月。記者張已亷／攝影
不爽鄰居打擾自己睡覺，屏東男子闖門痛毆對方遭判5月。記者張已亷／攝影

屏東 傷害罪 睡眠

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