呼籲外來逾期居留者自行到案 移民署北車辦記者會
移民署' rel='移民署' data-rel='/2/143671' class='tag'>移民署今天下午2點在台北車站舉辦「回家路上，移定有我」記者會，宣布自2月1日到6月30日為止，推動「擴大逾期停（居）留外來人口自行到案專案」採取免收容、低罰鍰、不管制相關措施。內政部次長吳堂安也出席，呼籲逾期停（居）留外來人口把握機會自行到案。
內政部表示，3年來因受新冠肺炎疫情影響，各國採行嚴格邊境管制措施，國際航班停（減）航，逾期停（居）留外來人口無法搭機返國，導致逾期滯台人數攀升。
近來航班陸續恢復，為鼓勵逾期停（居）留外來人口主動出面自行到案，移民署特別推出這次專案，適用對象包括外國人、大陸地區人民及香港澳門居民等外來人口，凡是合法入境，不論持何種簽證，如果逾越停（居）留期限，趕快出面自行到案。
內政部指出，為防杜外國人逾期滯留我國，已修正「入出國及移民法」部分條文修正草案，日前送立法院審查，針對逾期的罰鍰，從現行2000到1萬元，加重為3萬元到15萬元，且管制來台期間自最高3年改為最高 10年。
移民署表示，在專案實施的第1天，就有1對在滯台期間成為男女朋友的印尼籍人士，透過擴大自行到案專案，攜手返國共組家庭。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言