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呼籲外來逾期居留者自行到案 移民署北車辦記者會

聯合報／ 記者邱奕能／台北即時報導

移民署' rel='移民署' data-rel='/2/143671' class='tag'>移民署今天下午2點在台北車站舉辦「回家路上，移定有我」記者會，宣布自2月1日到6月30日為止，推動「擴大逾期停（居）留外來人口自行到案專案」採取免收容、低罰鍰、不管制相關措施。內政部次長吳堂安也出席，呼籲逾期停（居）留外來人口把握機會自行到案。

內政部表示，3年來因受新冠肺炎疫情影響，各國採行嚴格邊境管制措施，國際航班停（減）航，逾期停（居）留外來人口無法搭機返國，導致逾期滯台人數攀升。

近來航班陸續恢復，為鼓勵逾期停（居）留外來人口主動出面自行到案，移民署特別推出這次專案，適用對象包括外國人、大陸地區人民及香港澳門居民等外來人口，凡是合法入境，不論持何種簽證，如果逾越停（居）留期限，趕快出面自行到案。

內政部指出，為防杜外國人逾期滯留我國，已修正「入出國及移民法」部分條文修正草案，日前送立法院審查，針對逾期的罰鍰，從現行2000到1萬元，加重為3萬元到15萬元，且管制來台期間自最高3年改為最高 10年。

移民署表示，在專案實施的第1天，就有1對在滯台期間成為男女朋友的印尼籍人士，透過擴大自行到案專案，攜手返國共組家庭。

移民署今天下午2點在台北車站舉辦記者會。記者邱奕能／翻攝
移民署今天下午2點在台北車站舉辦記者會。記者邱奕能／翻攝
移民署今天下午2點在台北車站舉辦記者會。記者邱奕能／翻攝
移民署今天下午2點在台北車站舉辦記者會。記者邱奕能／翻攝

移民署 內政部 國際航班 移民

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