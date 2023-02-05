影／三重歡樂游泳社「誠徵鐵屁股」 賣麻將桌兼聚賭遭警抄獲

新北市三重區1家販售電動麻將桌的店面，發現攬客聚賭更好賺，便在臉書創建秘密社團「18歡樂游泳社」，貼文誠徵鐵屁股24小時不斷電打麻將賭錢。警方前天持搜索票破門搜查店內密室，逮捕負責人陳女和8名賭客。

據了解，29歲陳姓女子在三重區光興街某店面，原本單純販售電動麻將桌等相關打牌器具，後來發現攬客抽頭賭錢更好賺，便將2樓空間改為密室開設賭局，但是不接待一般自行上門到店面買器具的客人。

陳女在個人臉書帳號貼文招攬賭客，並創建秘密社團召集同好，過濾審核身分後，安排從店裡的內梯上樓進入密室聚賭。可是舊公寓隔音差，多次被鄰居檢舉打麻將賭博，警方每次前往查訪，陳女都辯稱販售或維修電動麻將桌，需要測試洗牌功能，難免發出噪音。

三重警分局大同派出所及偵查隊暗中監控蒐證，3日持搜索票前往查緝，當時陳女就在內梯門後，拒不開門，員警直接破門衝上2樓密室，當場查獲2桌8人聚賭麻將，查扣賭具、點數卡、賭資和抽頭金共14萬3145元等證物。

警詢後，負責人陳女依刑法賭博罪嫌移送新北地檢署偵辦，8名賭客依違反社會秩序維護法第84條裁處9千元以下罰鍰。同時該店址將報請新北市政府公安聯合稽查小組，安排時間會勘查處。